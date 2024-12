„Halo“-Filme-Reihenfolge: Alle Filme und Serien zum Spiel im Überblick

Die „Halo“-Videospiele sind bekannte Shooter, die als Filme und Serien verfilmt wurden. Wir verraten euch, in welcher Reihenfolge ihr sie schauen solltet.

Das „Halo“-Franchise

Die Film- und Serienbranche ist immer auf der Suche nach Adaptionen von Büchern oder Videospielen, welche im besten Fall die bereits vorhandenen Fans abholt und gleichzeitig neue Fans dazugewinnen kann. Die Videospielreihe „Halo“ gehört zu diesen Fällen.

Über zehn Spiele der Reihe wurden bereits veröffentlicht und diese konnten auch immer genug Fans abholen. Auch einige „Halo“-Bücher sind erschienen und konnten Fans ebenso für sich begeistern. Daher ist es auch keine Überraschung, dass es mittlerweile auch mehrere Verfilmungen gibt.

Neben „Halo“ gibt es natürlich noch viele weitere Videospielverfilmungen. Im Video unserer Kino.de-Kollegen haben wir ein paar Empfehlungen.

Die „Halo“-Filme und -Serien in der Reihenfolge nach Veröffentlichung

Nachdem Fans lange auf eine Verfilmung der Videospielreihe warten mussten, erschien 2010 mit „Halo Legends“ der erste Film in Spielfilmlänge. Allerdings bestand dieser aus sieben Kurzfilmen von einem japanischen Anime-Studio. Zuvor wurde bereits der Kurzfilm „Halo: Landfall“ veröffentlicht, um das Spiel „Halo 3“ zu bewerben.

Zuletzt schaffte es das Videospiel-Universum mit der Paramount-Serie „Halo“ auf unsere Bildschirme. In unserer Liste findet ihr die Verfilmungen in der Reihenfolge nach Veröffentlichungsdatum:

Warum Videospiel-Verfilmungen häufig scheitern, erfahrt ihr hier:

Die „Halo“-Verfilmungen in chronologischer Reihenfolge

Wenn ihr die Verfilmungen nicht in der Reihenfolge nach Veröffentlichungsdatum schauen wollt, gibt es noch eine andere Variante. Die Geschichte von „Halo“ umfasst mehrere Jahrhunderte in der Zukunft. In unserer Liste seht ihr, wo sich die Verfilmungen zeitlich einordnen und was die chronologisch richtige Reihenfolge ist:

„Halo: The Fall of Reach“ (2015) – Ursprungsgeschichte, spielt vornehmlich zwischen 2517 und 2525 „Halo 4: Forward Unto Dawn“ (2012) – Jahr 2525 „Halo Legends“ (2010) – umfasst mehrere Jahrhunderte, beginnt 2552 „Halo: Landfall“ (2007) – Jahr 2552 „Halo“ (2022) – Jahr 2552 (Silver Timeline) „Halo – Nightfall“ (2014) – nach 2556

An dieser Stelle ist wichtig anzumerken, dass sich die Paramount-Serie „Halo“ von 2022 auf einer alternativen Timeline zu den Videospielen und restlichen Inhalten des Franchise befindet. Die „Silver Timeline“ ist der originalen Timeline im Großen und Ganzen sehr ähnlich, jedoch wurden ein paar kleinere Änderungen für die Show vorgenommen.

Ihr wollt euch auch an die Videospielreihe chronologisch richtig heranwagen? Das ist die richtige Reihenfolge der „Halo“-Videospiele.

