Professor-Layton-Reihenfolge: Alle Spiele im Überblick

Die Professor-Layton-Reihe bringt Spieler zum Rätseln: In welcher Reihenfolge sollte man den Puzzle-Spaß spielen? Wir lösen für euch auf.

Seit seinem Start im Jahr 2007 ist das Professor-Layton-Franchise von Entwickler Level-5 zu einem Multiversum aus sieben Hauptspielen, einem Film und einer Anime-Serie herangewachsen. Im Herzen machen die Spiele spaßige Rätsel und spannende Mysterien aus, die von Spielern gelöst werden müssen.

Am ikonischsten ist dabei natürlich der wortgewandte Gentleman mit dem Zylinder selbst: Professor Layton. Unterstützt wird er von seinem neugierigen Lehrling Luke und einer Reihe weiterer liebenswerter Charaktere, inklusive seiner Tochter, die in einem eigenen Titel zu seiner Detektiv-Nachfolgerin wird. Die Spiele führen euch hauptsächlich durch das zauberhafte Setting eines anachronistischen Londons im Steampunk-Stil.



Wie man die Geschichte von Layton und Co. aber von Anfang bis Schluss chronologisch richtig miterlebt, kann genauso verwirrend sein wie die Rätsel im Spiel. Denn das jeweilige Erscheinungsdatum der Titel deckt sich nicht mit der Zeitlinie der Handlung. Wir bringen Licht ins Dunkel und zeigen euch, in welcher Reihenfolge ihr die Spiele angehen solltet.

Layton's Mystery Journey: Kartielle und die Verschwörung der Millionäre ist der jüngste Titel der Reihe. Schaut doch mal rein:



Professor-Layton-Reihenfolge: Chronologie der Geschichte

Professor Layton: Ein Franchise mit vielen Ablegern

In der Liste erkennt ihr, dass sich die Reihenfolge der Erscheinungsdaten von der Chronologie der Handlung unterscheidet. Der originalen Trilogie, die als Erstes herauskam, folgen mehrere Prequels, die deren Vorgeschichte erzählen. Aber mal von vorne:

Professor Layton: Die Prequel-Trilogie

Die Prequel-Trilogie erzählt von der beginnenden Freundschaft zwischen Professor Layton und Luke.

In Professor Layton und der Ruf des Phantoms für den Nintendo DS treffen der wortgewandte Gentleman und der gewitzte Junge erstmals aufeinander und folgen einer Spur der Zerstörung, die ein geheimnisvolles Phantom hinterlassen hat.

Im zweiten Teil der Trilogie, Professor Layton und die Maske der Wunder, wird in einer von einem seltsamen Zauber bedrohten Wüstenstadt die Hilfe des Detektiv-Duos benötigt.



In Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant decken die Helden das Geheimnis hinter einer Mumie auf.



Teil zwei und drei könnt ihr auf dem Nintendo 3DS spielen.

Professor Layton: Die Original-Trilogie

In der 2008 erschienenen Original-Trilogie geht es mit den Mysterien weiter:

Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf entführt euch auf ein Abenteuer rund um ein rätselhaftes Erbe.

In Professor Layton und die Schatulle der Pandora versucht das Duo, den mysteriösen Tod eines Detektiv-Mentors zu enträtseln.



In Professor Layton und die verlorene Zukunft setzen der Gentleman und Luke alles daran, ein schreckliches Unglück, das London bedroht, abzuwenden.



Alle Teile dieser Trilogie sind auf dem Nintendo DS als auch auf iOS- und Android-Geräten spielbar.

Erscheint 2025: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes

Während Fans viele Jahre auf einen neuen Teil warten mussten, ist innerhalb der Spielwelt zwischen Professor Layton und die verlorene Zukunft und dem neuen Spiel Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes nur ein Jahr vergangen. Luke bittet den Professor in einem Brief, zu seinem neuen Wohnort Steam Bison in Amerika zu reisen. Mal wieder gilt es ein Mysterium zu lösen. Das neue Abenteuer wurde im Februar 2023 angekündigt und soll 2025 endlich veröffentlicht werden.

Professor Layton: Weitere Ableger

In Layton's Mystery Journey: Kartielle und die Verschwörung der Millionäre ist schließlich Laytons Tochter dran: Sie tritt in die Fußstapfen des Professors und übernimmt mehrere Detektiv-Aufträge, während sie sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Vater macht. Diesen Titel könnt ihr auf dem Nintendo 3DS, der Nintendo Switch als auch auf iOS- und Android-Geräten spielen.



Im für Nintendo 3DS erschienenen Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney enträtselt ihr brisante Gerüchte über Hexen in London. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein Crossover mit dem populären Franchise Ace Attorney.

Außerdem hat die Reihe noch mehrere Spin-offs für Smartphones hervorgebracht, von denen aktuell aber nur ein Titel im deutschen Raum erhältlich ist: In dem Mobile-Game Layton Brothers: Mystery Room muss der Sohn des Professors während seiner Abenteuer mit seiner dunklen Seite kämpfen.



Konkrete Infos zu einem neuen Teil der Reihe gibt es stand Juli 2022 noch nicht. Sicher ist aber, dass die vielen Fans der Reihe einen weiteren Teil im Professor-Layton-Universum mit Begeisterung entgegennehmen würden.

