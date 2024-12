Half-Life 2 in Deutschland immer noch zensiert: Das können Steam-Spieler tun

Die Zeit, in der sich Gamer vor übermäßig geschnittenen Videospielen fürchten mussten, ist größtenteils vorbei. Das 20 Jahre alte Half-Life 2 ist für einige Steam-Spieler aber immer noch zensiert. Glücklicherweise gibt es eine einfache Lösung.

Steam-Chaos: Half-Life 2 in Deutschland immer noch zensiert

Half-Life 2 gilt bis heute als Gaming-Meisterwerk. Entwickler und Steam-Erfinder Valve hat dem Shooter vor ein paar Wochen ein großes Jubiläums-Update zum 20. Geburtstag spendiert, das neue und alte Fans anlockt. Einige deutsche Spieler müssen aber feststellen, dass sie eine geschnittene Version spielen, in der sich erledigte Gegner einfach in Luft auflösen.

Eigentlich sollte Half-Life 2 seit Dezember 2017 komplett ungeschnitten in Deutschland verfügbar sein (Quelle: Steam DB). Trotzdem gibt es Stimmen auf Reddit, die das Gegenteil behaupten. Gleiches gilt für zwei Kommentare unter einem Video vom deutschen YouTuber MartinSpielt (auf YouTube ansehen). Es scheint sich aber um ein Problem zu handeln, das nur wenige Spieler betrifft.

Was ist da also los? Ich habe mal in der Redaktion und in meinem Bekanntenkreis rumgefragt, wie Half-Life 2 bei ihnen aussieht und tatsächlich: Ein Freund konnte die verschwindenden Gegner bestätigten. Während die Reddit-Nutzer das Jubiläums-Update für die unerwartete Zensur verantwortlich machen, hatten meine Kollegen mit dem neuen Patch allerdings gar keine Probleme.

So können alle Half-Life 2 ungeschnitten spielen

Der Grund für das geschnittene Half-Life 2 ist also noch unbekannt – eine Theorie ist, dass der Shooter nicht automatisch gepatcht wurde, wenn Steam-Spieler ihn vor dem Dezember 2018 gekauft haben.

Auch wenn der Auslöser ein Geheimnis bleibt, ist die Lösung glücklicherweise kinderleicht. Ihr könnt einfach den Steam-Support anschreiben, der das Problem dann schnell und unkompliziert aus der Welt schafft. Eventuell müsst ihr danach noch die Spieldateien auf Steam verifizieren.

Antwort des Steam-Supports auf die Anfrage meines Freundes zur geschnitten Version von Half-Life 2. (© Screenshot: GIGA)

Half-Life 2 ist selbst in seiner ungeschnittenen Version nicht gerade ein brutales Spiel. Dank des Supports können jetzt alle PC-Spieler die ursprüngliche Version des Shooters spielen. Noch einfach wäre es natürlich, wenn Valve einfach ein Update für alle Steam-Spieler veröffentlicht.

