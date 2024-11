Half-Life 2: Valve enthüllt, warum das Shooter-Meisterwerk nie fortgesetzt wurde

Valves Shooter-Meilenstein feiert 20. Geburtstag und zum Jubiläum gibt es nicht nur ein neues Update für das Spiel, sondern auch eine Doku mit interessanten Enthüllungen.

Valves Singleplayer-Shooter Half-Life 2 ist zweifelsohne einer der wichtigsten Meilensteine des Genres, vielleicht sogar der gesamten Videospielgeschichte. Was vor nun mittlerweile 20 Jahren begann, fand aber nie einen Abschluss, denn Half-Life 2 endet nach Episode 2. Eine dritte Story-Erweiterung war geplant, wurde aber nie umgesetzt.

Die Gründe dafür enthüllen diverse Valve-Entwickler in einer neuen, etwa zweistündigen Doku anlässlich des 20. Jubiläums von Half-Life 2, darunter auch Valve-Gründer Gabe Newell.

Unterm Strich ist die Begründung für die Einstellung von Episode 3 ziemlich simpel. Valve fand nicht genug spannende und innovative Gameplay-Ideen, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Level-Designer David Riller spricht davon, dass es hieß „größer denken oder etwas anderes machen“. Riller erklärt weiter: „Ich denke, wir haben wirklich viel erforscht, was im Half-Life-Universum und -Setting Sinn ergibt.“

Episode 2 endet mit einem ziemlich großen Cliffhanger und ist kaum als zufriedenstellendes Ende einer Geschichte zu beschreiben. Warum wurde Episode 3 also nicht allein, um den Fans ein Ende der Story zu bieten, entwickelt? Dazu sagt der Valve-Chef in der Doku:

Man kann nicht faul sein und sagen: Oh, wir treiben die Geschichte voran. Das ist ein Ausweichen vor der Verpflichtung gegenüber den Spielern. Ja, natürlich lieben sie die Geschichte. Sie lieben viele, viele Aspekte der Geschichte. Aber wenn man sagt, dass man das nur macht, weil die Leute wissen wollen, wie es weitergeht, dann hätten wir das auch so machen können, das wäre nicht so schwer gewesen. Das Scheitern, mein persönliches Scheitern, war, dass ich nicht weiterwusste. Ich konnte nicht herausfinden, warum die Arbeit an Episode 3 irgendetwas vorantreiben sollte.

Gabe Newell