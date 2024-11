Neuer Steam-Bestseller enttäuscht Spieler: Open-World-Game braucht mehr Zeit

Towers of Aghasba: Official Launch-Trailer

Direkt zum Release kann sich das Open-World-Spiel Towers of Aghasba weit oben in den umkämpften Steam-Charts behaupten. Die ersten Bewertungen aus der Community legen allerdings nahe, dass das Early-Access-Game noch ordentlich Luft nach oben hat. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Towers of Aghasba feiert Steam-Release mit gemischten Reaktionen

Am 19. November 2024 ist das Spiel Towers of Aghasba in die Early-Access-Phase auf Steam gestartet. Das Interesse der Community ist offensichtlich vorhanden, doch die ersten Reaktionen fallen ernüchternd aus. Das Open-World-Game, das 28,99 Euro auf der Plattform kostet, hat wohl noch einige Baustellen offen (auf Steam ansehen).

Towers of Aghasba Dreamlit inc.

Die Community zeigt dem neuen Steam-Spiel eigentlich auch jede Menge guten Willen, doch für viele ist die Early-Access-Version momentan schlicht noch zu unpoliert – nach den ersten 440 abgegebenen Stimmen hat Towers of Aghasba nur eine ausgeglichene Wertung auf der Plattform.

Spieler kritisieren die Bugs und Glitches ebenso wie nicht allzu beeindruckende Grafik. Auch der Multiplayer-Anteil empfinden viele noch als unausgegoren und oberflächlich. Allerdings gibt es auch positive Stimmen, die andere zu etwas mehr Geduld aufrufen und der fantasievollen Open-World von Aghasba bereits jetzt einiges abgewinnen können.

In Towers of Aghasba kehrt ihr nach langem Exil in eure ursprüngliche Heimat namens Aghasba zurück. Ihr müsst die Insel erkunden und euch dabei vor einer geheimnisvollen Seuche in Acht nehmen, die euch damals zur Flucht gezwungen hat.

Es ist eure Aufgabe, eurem Volk mit Gameplay-Elementen wie Crafting, Handel und Jagd dabei zu helfen, euer altes Zuhause wiederherzustellen und zu neuem Glanz zu verhelfen.

Open-World-Spiel erobert die Steam-Charts

Auf Steam kann Towers of Aghasba trotz der gespaltenen Bewertungen kurz nach dem Release einen starken siebten Platz ergattern – somit landet es unter anderem vor Throne and Liberty sowie Call of Duty: Black Ops 6.

Mit Luma Island, dem Microsoft Flight Simulator 2024 und Stalker 2: Heart of Chornobyl landen allerdings drei Neuerscheinungen vor dem Open-World-Spiel.

Einige Steam-Spiele sind aktuell in Deutschland gesperrt – das steckt dahinter:

