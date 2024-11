9 geniale Games, die unbedingt ein Comeback brauchen

Die Göttersimulation warten schon zu lange auf ein Comeback.© Microsoft 8 / 10

Zuletzt konnten Spieler 2005 im zweiten Teil von Black & White ihre Götterfantasien ausleben. Seitdem fehlt von dem beliebten Kultspiel jede Spur.

Denn anders als andere Vertreter in dieser Liste, gibt es Black & White nicht einmal digital in den gängigen Online-Stores zu erwerben. Die Hauptgründe für die Vernachlässigung der IP sind zum einen die unklare Rechtelage. EA hält offenbar die Publishingrechte, während Microsoft die Rechte an IP und Quellcode besitzt. Zum anderen ist das zuständige Studio Lionhead Studios 2016 von Microsoft geschlossen worden.

