Auf Steam 67 % günstiger: Römer-RPG hat mich 60 Stunden an den Bildschirm gefesselt

Ein rundenbasiertes Rollenspiel auf Steam hat mich mit seiner Komplexität und spannenden Story komplett überrascht. PC-Spieler können sich das Abenteuer im Alten Rom jetzt besonders günstig schnappen.

Fantastisches Römer-RPG kostet auf Steam viel weniger

Die Antike ist eine unglaublich spannende Spielwiese für Videospiele. Das 2022 erschienene Rollenspiel Expeditions: Rome weiß das zu nutzen. Als römischer Feldherr kämpft ihr euch durch die Republik und führt eure Prätorianer in rundenbasierten Gefechten an.

Das Gameplay könnt ihr euch wie ein antikes XCOM oder Baldur’s Gate 3 vorstellen. Ihr steuert ein kleines Team aus Elite-Legionären mit verschiedenen Klassenfähigkeiten und Ausrüstung. In meinen etwa 60 Stunden Spielzeit haben mich die Missionen durchgehend begeistert. Sie sind knackig schwer und auch der Rollenspiel-Teil bietet viel Komplexität bei der Anpassung eurer Legionäre.

Auf Steam könnt ihr beim Kauf von Expeditions: Rome jetzt ordentlich sparen. Der RPG-Hit kostet 67 Prozent weniger, wodurch nur 14,84 Euro anstelle von 44,99 Euro anfallen (auf Steam ansehen). Das Angebot gilt noch bis zum 27. November.

Expeditions: Rome Logic Artists

In meinem Erfahrungsbericht zum Spiel gehe ich noch näher darauf ein, was mir am Römer-RPG so gut gefallen hat. Kurz gesagt: Das taktische Gameplay macht Spaß und die Story motiviert durchgehend. Da verzeihe ich gerne Schwächen bei den großen Schlachten, wenn eure Legion auf eine feindliche Armee trifft.

Was sagen die Steam-Spieler zu Expeditions: Rome?

Wenn ihr noch unsicher seid, müsst ihr nur einen Blick auf die Steam-Rezensionen von Expeditions: Rome werfen. 88 Prozent der mehr als 4.000 Reviews fallen hier positiv aus. Die Fans loben ebenfalls das Gameplay und die Geschichte. Wenn ihr nach einem guten rundenbasierten RPG sucht, das euch viele Stunden begeistert, bietet der Steam-Sale jetzt die perfekte Gelegenheit um zuzuschlagen.

Schaut euch hier den Trailer für Expeditions: Rome an:

Expeditions: Rome – Gameplay-Trailer zum RPG in der Antike

