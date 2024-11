83 % hassen dieses Spiel: 80-Euro-Simulator legt auf Steam Bruchlandung hin

Der Microsoft Flight Simulator 2024 ist auf Steam erschienen und wird von der Community regelrecht zerrissen. Nur 17 Prozent aller Reviews sind positiv. Was ist da passiert?

Server-Probleme zwingen Simulator in die Knie

Der Microsoft Flight Simulator ist ein echter Gaming-Klassiker und auch die neueste Auflage hat das Zeug zum Hit. Also zumindest in der Theorie, denn in der Praxis ist der Release auf Steam schnell zur Katastrophe ausgeartet. Aktuell bewerten rund 83 Prozent aller User die Simulation negativ.

Der Grund ist schnell gefunden: Die Mehrheit konnte den Microsoft Flight Simulator 2024 nicht einmal richtig downloaden, da die Server völlig überlastet waren. Bei vielen Spielern blieb der Ladebalken einfach stehen, was für zusätzlichen Frust gesorgt hat. Kein Wunder, immerhin verlangt Microsoft für die Standard-Edition sportliche 79,99 Euro.

Die Review-Sektion des Spiels ist dementsprechend ein bunter Mix aus Hass, Enttäuschung und purem Zynismus:

Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zum Download-Simulator 2024. Bin jetzt exakt 43 min im Download-Simulator 2024 und erst bei 9 %. Wer also gehofft hat, dass es dieses Mal schneller geht als im Download-Simulator 2020, den muss ich enttäuschen. (Quelle: Steam

Microsoft arbeitet an den Server-Problemen

Der Shitstorm ist Microsoft natürlich nicht entgangen und so gab es bereits das obligatorische Statement, dass das Team schon an den Server-Problemen arbeitet. Zum Zeitpunkt dieses Artikels gibt es aber noch keine Entwarnung, wer sich das Spiel also momentan kauft, muss nach wie vor mit technischen Schwierigkeiten rechnen (Quelle: MSFS Support auf X).

Apropos Verkäufe, auf Steam befindet sich der Microsoft Flight Simulator 2024 aktuell auf dem zweiten Platz der deutschen Topseller. Noch beliebter ist allerdings der düstere Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, der am 20. November erscheint. Mehr dazu in diesem Artikel:

