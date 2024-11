Landwirtschafts-Simulator 25: Alle Tipps & Guides für den LS25

Mit dem LS25 geht der beliebte Landwirtschafts-Simulator in die nächste Runde. Unter anderem gibt es neue Feldfrüchte, Tierarten und Karten zu entdecken. An dieser Stelle geben wir euch nützliche Tipps für den Start und verlinken euch alle weiteren Guides, damit ihr den optimalen Überblick erhaltet.

Erste Schritte im LS25

Zu Beginn müsst ihr euch entscheiden, mit welcher Landwirtschaft ihr loslegen wollt. Generell gibt es folgende drei Spezialisierungen, auf die ihr euch konzentrieren könnt:

Landwirtschaft: Die klassische Landwirtschaft ist das Herzstück des Landwirtschafts-Simulators. Im Modus „Neuer Farmer“ startet ihr direkt mit einigen Maschinen, mit denen ihr gleich loslegen könnt. Die Arbeit auf dem Feld ist abwechslungsreich, und es gibt jede Menge Aufgaben in den verschiedenen Phasen des Ackerbaus zu erledigen.

Tierhaltung: Auf manchen Karten sind schon Tiere auf eurem Hof, wenn ihr im Modus „Neuer Farmer" anfangt. Aber ihr braucht keine Angst zu haben, dass eure Tiere verkümmern, wenn ihr sie nicht füttert oder pflegt. Wenn ihr euch nicht um sie kümmert, liefern sie einfach nur keine Erzeugnisse mehr. Wie ihre Tiere kaufen, füttern und züchten könnt, erfahrt ihr im verlinkten Guide

Forstwirtschaft: Die Holzernte ist ein lukrativer Job, allerdings nicht ganz so vielseitig wie die Landwirtschaft. Das Bedienen der Maschinen erfordert etwas Geschick und viel Geld für die Anschaffung. Wie die Forstwirtschaft im LS25 mit allen Aspekten funktioniert, erfahrt ihr im verlinkten Guide.

Wenn ihr noch ganz neu im LS25 seid, beginnt am besten auf der amerikanischen Karte "Riverbend Springs". Hier bekommt ihr eine kleine Tour, die euch die Grundlagen der Steuerung und die wichtigsten Spielmechaniken näherbringt. Hier erhaltet ihr auch die ersten Fahrzeuge und Geräte, um direkt loszulegen.

Da der Landwirtschafts-Simulator 25 eine komplett offene Welt ohne festgelegte Ziele bietet, gibt es nicht die eine richtige Spielweise. Wenn ihr schon wisst, welche Art von Landwirt ihr sein wollt, könnt ihr direkt loslegen. Euer grundlegendes Ziel ist es, Geld zu verdienen, größere Maschinen anzuschaffen und den eigenen Hof aufzubauen. Wenn euch das Geld verdienen, dabei zu mühselig ist und ihr einfach alles schnell ausprobieren wollt, greift auf den Geld-Cheat im LS25 zurück.

Startausrüstung für die Landwirtschaft

Wenn ihr euch für klassische Landwirtschaft interessiert, schaut zunächst im Preise-Menü nach, mit welchen Feldfrüchten ihr gutes Geld verdienen könnt und wann die beste Verkaufszeit im Jahr ist.

Sofern ihr nicht im einfachen Modus gestartet seid, müsst ihr euch anschließend ein paar Maschinen besorgen. Folgende Startausrüstung benötigt ihr, um die einzelnen Schritte als Landwirt ausführen zu können:

Ihr braucht einen Traktor . Achtet dabei darauf, dass jede Maschine eine bestimmte Leistung erfordert (z. B. ein Pflug). Wenn euer Traktor zu wenig Power hat, wird das Bedienen der Maschinen schwierig.

. Achtet dabei darauf, dass jede Maschine eine bestimmte Leistung erfordert (z. B. ein Pflug). Wenn euer Traktor zu wenig Power hat, wird das Bedienen der Maschinen schwierig. Ein Grubber ist wichtig, um das Feld für die Aussaat vorzubereiten.

ist wichtig, um das Feld für die Aussaat vorzubereiten. Eine Sämaschine ist nötig, um eure Feldfrüchte zu säen, und natürlich Saatgut zum Auffüllen.

ist nötig, um eure Feldfrüchte zu säen, und natürlich Saatgut zum Auffüllen. Ein Striegel hilft euch, das Unkraut auf dem Feld loszuwerden.

hilft euch, das Unkraut auf dem Feld loszuwerden. Ein Düngerstreuer ist wichtig, um den Boden zu düngen und zu kalken. Nicht alle Modelle können Kalk streuen. Achtet auf die entsprechenden Symbole beim Händler.

ist wichtig, um den Boden zu düngen und zu kalken. Nicht alle Modelle können Kalk streuen. Achtet auf die entsprechenden Symbole beim Händler. Für die Ernte braucht ihr eine Erntemaschine mit dem passenden Schneidwerk . Ein Getreideschneidwerk ist ein guter Start, da es viele Feldfrüchte ernten kann. Wenn ihr saisonales Wachstum aktiviert habt, könnt ihr die Erntemaschine auch nur für die Erntesaison mieten.

. Ein Getreideschneidwerk ist ein guter Start, da es viele Feldfrüchte ernten kann. Wenn ihr saisonales Wachstum aktiviert habt, könnt ihr die Erntemaschine auch nur für die Erntesaison mieten. Zu guter Letzt braucht ihr noch einen Anhänger, um die Ernte zu den Verkaufsstellen zu bringen.

Fahrzeuge kaufen und anpassen

Der Fahrzeughändler (gelbes Warenkorb-Symbol auf der Karte) hat alles, was ihr für eure Pläne braucht. Er ist in vier Registerkarten unterteilt. Unter „Marken“ seht ihr alle im Spiel verfügbaren Marken. Die Registerkarten „Fahrzeuge“ und „Geräte“ bieten euch verschiedene Bereiche, in denen ihr alles für eure Arbeiten findet. Unter „Objekte“ gibt’s wichtige Dinge zum Säen, Düngen oder Füttern von Tieren (etwa Bigbags, Paletten und Ballen). Die meisten Fahrzeuge und Geräte könnt ihr übrigens ganz nach euren Wünschen konfigurieren und lackieren.

Wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, schaut euch den Gebrauchtfahrzeugverkauf an. Hier gibt es ein wechselndes Angebot an Maschinen mit teilweise starken Rabatten, was euch schneller zu einem größeren Fuhrpark verhilft. Bedenkt nur, dass gebrauchte Maschinen eventuell repariert und gereinigt werden müssen, damit sie so effizient wie neue Maschinen laufen.

Alles, was ihr kauft, wird direkt vor dem Händler abgestellt. Dort findet ihr auch zwei leuchtende Symbole: eines für den Händler und eines für die Werkstatt. Stellt ihr eine Maschine im dafür vorgesehenen Bereich der Werkstatt ab, könnt ihr sie anpassen, reparieren oder neu lackieren und erfahrt auch den Zustand und Wert des Fahrzeugs.

Absolviert Aufträge der NPCs

Schaut euch die verfügbaren Aufträge an, denn so lernt ihr verschiedene Aufgaben und Abläufe kennen und verdient dabei schon ein bisschen Geld. Überall auf der Karte gibt es dafür NPCs, die euch kleine Missionen geben.

Wenn ihr im Hauptmenü das Fenster „Aufträge“ öffnet, findet ihr eine Auswahl an Aufträgen, die sich regelmäßig ändern. Ihr könnt die Aufträge entweder mit euren eigenen Maschinen annehmen oder euch die nötige Ausrüstung vom Auftraggeber leihen, wofür dann eine kleine Gebühr fällig wird. Die geliehenen Maschinen stehen dann vor dem Händler für euch bereit.

Sobald der Auftrag erledigt ist, geht ihr zurück ins Auftragsmenü und holt euch eure Bezahlung ab. Geliehene Maschinen werden dabei automatisch zurückgegeben.

Nutzt den Baumodus

Im laufenden Spiel könnt ihr standardmäßig über die Tastenkombination "Umschaltaste + P" den Baumodus aufrufen. In diesem Modus habt ihr jede Menge Optionen, um euer Land anzupassen und etwa auch euer eigenes Bauernhaus zu bauen!

Das Menü ist in fünf Registerkarten mit verschiedenen Unterkategorien unterteilt. Hier findet ihr Bauernhäuser, Garagen und Hallen für eure Maschinen, Lagermöglichkeiten für Feldfrüchte und Ressourcen sowie praktische Geräte wie einen Hochdruckreiniger.

Ihr könnt außerdem euer Tierimperium aufbauen, indem ihr neue Ställe platziert oder ein Gewächshaus, Fabriken und Verkaufsstellen kauft. Diese Gebäude könnt ihr dann nach Belieben selbst anordnen.

Neben nützlichen Dingen gibt es auch jede Menge Deko für euren Hof. Und wenn das noch nicht reicht, könnt ihr das Gelände der Karte mit den Werkzeugen im Reiter „Landschaftsbau“ nach euren Vorstellungen absenken, anheben oder umgestalten.

Alle Guides & Tipps für den LS25

Weiterführende Guides mit Tipps zu allen Aspekten des Landwirtschafts-Simulator 25 findet ihr in den folgenden Artikeln. Weitere Links werden in Kürze ergänzt!

Guides für die Landwirtschaft

Sammelobjekte

Sonstiges

Wie gut kennst du den Landwirtschafts-Simulator?

