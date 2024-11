Landwirtschafts-Simulator 25: Zuckerrohr anbauen, ernten & lagern

Der Anbau von Zuckerrohr funktioniert im LS25 etwas anders als bei anderen Feld- und Wurzelfrüchten. Es braucht zwar länger, um zu wachsen, aber nach der Ernte sprießt es einfach wieder nach. Wie ihr Zuckerrohr anbauen, ernten und lagern könnt, erfahrt ihr hier!

Zuckerrohr anbauen

Für die Aussaat benötigt ihr sogenannte Billet-Planter, wie zum Beispiel den Gessner Single Row Billet Planter. Die Funktionsweise ist ähnlich wie bei Kartoffeln. Ihr könnt die Maschinen mit Zuckerrohrhalmen von der letzten Ernte befüllen. Dafür könnt ihr entweder einen Kipper verwenden, um die Halme direkt in den Billet-Planter zu laden, oder einen Teleskop- oder Radlader mit Schaufel nutzen.

Alternativ könnt ihr auch eine Palette mit Zuckerrohr beim Händler kaufen, wenn keine Halme von der letzten Ernte vorhanden sind, und den Billet-Planter damit befüllen.

Fakten zum Zuckerrohranbau: Ertrag pro ha: 113.400 l

113.400 l Durchschnittlicher Verkaufspreis: 357 $

357 $ Samen pro ha: 12.000 l

12.000 l Wachstumsdauer: 7 Monate

7 Monate Anbau zwischen: März und April

März und April Ernte zwischen: Oktober und November

Zuckerrohr ernten

Zuckerrohr wächst langsamer als andere Pflanzen, aber sobald es geerntet wurde, wächst es nach einer Weile wieder nach und kann dann erneut geerntet werden.

Für die Ernte braucht ihr einen speziellen Zuckerrohrernter, etwa den Case IH Austoft 8800 MR. Dieser entfernt die oberen Blätter und zerteilt die Zuckerrohrhalme in kompakte Stücke. Ähnlich wie Feldhäcksler hat der Zuckerrohrernter keinen eigenen Tank, daher muss er während der Ernte von einem Kipper oder Anhänger begleitet werden. Falls euch Geld für Maschinen fehlen, könnt ihr bei Bedarf den Geld-Cheat benutzen.

Meistens kommen für die Ernte spezielle Zuckerrohr-Kipper zum Einsatz. Diese haben eine hohe Kipphöhe, sodass die Zuckerrohrhalme direkt in einen Lkw-Auflieger übergeladen werden können, um die Ernte schnell abzutransportieren. Im LS25 könnt ihr dafür entweder den Massey Ferguson MF 3012 oder den TT Colossus 10.000 benutzen.

Zuckerrohr lagern

Zuckerrohr kann nicht in Silos gelagert werden, aber ihr könnt es an beliebiger Stelle auf dem Boden abkippen und zwischenspeichern. In einer Zuckerfabrik, die ihr im Baumodus platzieren könnt, lässt sich das Zuckerrohr weiterverarbeiten. Mehr zu den Produktionsketten erfahrt ihr im verlinkten Guide.

Da Zuckerrohr von selbst nachwächst, braucht ihr kaum Bodenbearbeitung. Wenn ihr mit der Option „periodisches Pflügen“ spielt, müsst ihr allerdings nach drei Ernten den Boden auflockern, um den vollen Ertrag zu sichern. Dafür eignet sich ein Tiefenlockerer wie der KUHN DC 401 besonders gut, aber auch ein Pflug kann hier hilfreich sein. Sobald der Boden wieder gelockert ist, könnt ihr neue Zuckerrohrstecklinge pflanzen.

