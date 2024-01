Anno 1800: Produktionsketten für Bauer, Handwerker und Co.

Produktionsketten sind in Anno 1800 das A und O für eine funktionierende Wirtschaft. Um den Bedarf an bestimmten Produkten zu stillen, müsst ihr alle Produktionsketten und ihre Verhältnisse kennen. Um eine optimale Auslastung von 100 % zu erreichen, müsst ihr wissen, welche Gebäude zu bauen sind. In diesem Guide verschaffen wir euch genau dafür den Überblick.

Anno 1800 Facts

Anzeige

Produktionsketten der Bauern

Produkt Produktionskette Holzbretter • 1x Sägewerk

• 1x Holzfällerhüte Fische • 1x Fischerei Schnaps • 1x Schnapsbrennerei

• 1x Kartoffelhof Arbeitskleidung • 1x Schäferei

• 1x Weberei

Produktionsketten der Arbeiter

Die untere Tabelle umfasst alle Produktionsketten der Arbeiter in Anno 1800. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Produkt Produktionskette Ziegelsteine • 1x Lehmgrube

• 2x Ziegelei Wurst • 1x Schweinezucht

• 1x Metzgerei Brot • 2x Getreidefarm

• 1x Mühle

• 2x Bäckerei Segel • 1x Schäferei

• 1x Segelweberei Stahlträger • 1x Eisenmine

• 2x Köhlerei

• 2x Hochofen

• 3x Stahlwerk Seife • 2x Schweinezucht

• 2x Wasenmeisterei

• 1x Siederei Kanonen • 1x Eisenmine

• 2x Köhlerei

• 2x Hochofen

• 6x Kanonengießerei Bier • 2x Getreidefarm

• 1x Mälzerei

• 3x Hopfenplantage

• 2x Brauerei

Anzeige

Produktionsketten der Handwerker

Die untere Tabelle umfasst alle Produktionsketten der Handwerker in Anno 1800. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Produkt Produktionskette Fenster • 2x Quarzgrube

• 1x Holzfällerhütte

• 2x Glashütte

• 4x Fensterfabrik Fleischkonserven • 8x Rinderfarm

• 8x Paprikafarm

• 8x Großküche

• 1x Eisenmine

• 6x Konservenfabrik Nähmaschinen • 1x Köhlerei

• 1x Eisenmine

• 2x Hochofen

• 1x Holzfällerhütte

• 2x Nähmaschinenfabrik Pelzmäntel • 2x Baumwollplantage

• 2x Jagdhütte

• 1x Baumwollweberei

• 1x Schneiderei

Anzeige

Produktionsketten der Ingenieure

Die untere Tabelle umfasst alle Produktionsketten der Ingenieure in Anno 1800. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Produkt Produktionskette Stahlbeton • 1x Eisenmine

• 2x Köhlerei

• 2x Hochofen

• 2x Zementmine

• 4x Betonwerk Brillen • 1x Kupfermine

• 1x Zinkmine

• 1x Quarzgrube

• 1x Glashütte

• 2x Messinghütte

• 3x Brillenfabrik Schwere Geschütze • 4x Schweinezucht

• 4x Wasenmeisterei

• 8x Salpeter

• 2x Köhlerei

• 1x Eisenmine

• 4x Dynamitfabrik

• 2x Hochofen

• 8x Geschützfabrik Hochräder • 1x Eisenmine

• 2x Köhlerei

• 2x Hochofen

• 4x Kautschukplantage

• 2x Hochrad-Werkhalle Dampfmotoren • 1x Eisenmine

• 1x Köhlerei

• 2x Kupfermine

• 2x Zinkmine

• 2x Hochofen

• 4x Messinghütte

• 3x Motorenfabrik Taschenuhren • 1x Quarzgrube

• 5x Goldmine

• 1x Köhlerei

• 1x Glashütte

• 2x Goldschmelze

• 3x Uhrenwerkstatt Glühbirnen • 1x Quarzgrube

• 1x Köhlerei

• 1x Glashütte

• 2x Glühfadenfabrik

• 2x Glühbirnenfabrik

Produktionsketten der Investoren

Die untere Tabelle umfasst alle Produktionsketten der Investoren in Anno 1800. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Produkt Produktionskette Sekt • 1x Quarzgrube

• 4x Weinberg

• 1x Glashütte

• 1x Sektkellerei Schmuck • 5x Goldmine

• 1x Köhlerei

• 2x Goldschmelze

• 3x Perlenfarm

• 1x Goldschmiede Phonographen • 1x Holzfällerhütte

• 2x Zinkmine

• 2x Kupfermine

• 4x Messinghütte

• 4x Kunstschreinerei

• 8x Phonographenfabrik Dampfwagen • 1x Eisenmine

• 2x Köhlerei

• 2x Zinkmine

• 2x Kupfermine

• 4x Kautschuplantage

• 1x Holzfällerhütte

• 2x Hochofen

• 4x Messinghütte

• 6x Motorenfabrik

• 8x Kutschen-Werkhalle

• 4x Dampfwagenfabrik

Produktionsketten der Jornaleros

Die untere Tabelle umfasst alle Produktionsketten der Jornaleros in Anno 1800. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Produkt Produktionskette Holzbretter • 1x Holzfällerhütte

• 1x Sägewerk Gebackene Bananen • 1x Bananenplantage

• 1x Fischölfabrik

• 1x Küche Segel • 2x Baumwollplantage

• 1x Baumwollweberei

• 1x Segelweberei Rum • 1x Holzfällerhütte

• 2x Zuckerrohrplantage

• 2x Rumbrennerei Ponchos • 1x Alpakafarm

• 1x Ponchoweberei

Produktionsketten der Obreros

Die untere Tabelle umfasst alle Produktionsketten der Obreros in Anno 1800. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Produkt Produktionskette Ziegelsteine • 1x Lehmgrube

• 2x Ziegelei Tortillas • 2x Maisplantage

• 4x Rinderfarm

• 1x Tortilla-Bäckerei Kaffee • 2x Kaffeeplantage

• 1x Kaffeerösterei Melonen • 2x Baumwollplantage

• 1x Alpakafarm

• 1x Baumwollweberei

• 1x Filzfabrik

• 1x Hutmacherei Zigarren • 1x Holzfällerhütte

• 4x Kunstschreinerei

• 8x Tabakplantage

• 2x Zigarren-Manufaktur Schokolade • 1x Zuckerrohrplantage

• 1x Zuckerraffinerie

• 2x Kakaoplantage

• 1x Schokoladenfabrik

13 Meisterwerke, die ihr im Leben unbedingt spielen solltet

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.