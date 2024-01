Angst vor Nintendo: In Palworld haben echte Pokémon keine Chance

Palworld ist ein überaus erfolgreicher Konkurrent für Pokémon. Auch wenn es Unterschiede im Gameplay gibt, besteht doch eine beträchtliche Ähnlichkeit zwischen Pals und Taschenmonstern. Die Angst vor Nintendo sorgt allerdings dafür, dass die Spiele wohl auch in Zukunft deutlich voneinander getrennt bleiben.

Palworld Facts

Pokémon in Palworld: Modding-Community ist vorsichtig

Palworld ist ein unglaublicher Erfolg. Das Open-World-Survival-Spiel hat auf Steam schon kurz nach dem Release Spielerrekorde gebrochen. Ein solcher Überflieger auf dem PC ruft auch die Modding-Community auf den Plan. Der naheliegende Gedanke: Wie würden echte Pokémon in Palworld aussehen?

Anzeige

Schon wenige Tage nach Release gab es eine erste Mod, die die beliebten Taschenmonster auf die Palpagos Insel befördert. In dem Fall scheint Nintendo bereits schnell durchgegriffen zu haben. Videos der Mod wurden in kürzester Zeit wieder aus dem Verkehr gezogen.

Palworld Pocketpair

Die Sorge vor Nintendo – und vor allem vor den Anwälten des Konzerns beziehungsweise von The Pokémon Company – zwingt jetzt auch die Modding-Plattform Nexus Mods in die Knie. Gegenüber PCGamesN erklärt Community-Lead Mathew Elliot, dass er versteht, warum Spieler Pokémon-Inhalte in Palworld sehen wollen. Allerdings fühle man sich bei Nexus Mods nicht wohl dabei, diese Inhalte auf der eigenen Plattform zu präsentieren.

Anzeige

So habe Nintendo bereits in der Vergangenheit immer wieder rechtliche Schritte gegen Fan-Inhalte unternommen. Da Palworld und Pokémon sich jetzt auch noch so ähnlich sehen, würden Taschenmonster im Survival-Spiel mit ziemlicher Sicherheit die Anwälte des Switch-Herstellers auf den Plan rufen (Quelle: PCGamesN).

Schaut euch hier den Trailer für Palworld an:

Palworld: Early-Access-Launch-Trailer

Auch The Pokémon Company äußert sich zu Palworld

Auch ohne Nexus Mods können Spieler an Fan-Projekten arbeiten, mit denen ihr Pokémon Waffen in die Hand drücken und in Fabriken schuften lassen könnt. Ohne die Reichweite der Plattform ist es allerdings wesentlich schwieriger, diese Mods auch zu verbreiten.

Anzeige

Inzwischen hat auch The Pokémon Company ein Statement zu Palworld abgegeben. Dort macht das Unternehmen klar, dass es Schritte einleiten wird, um eventuelle Verstöße gegen das Eigentumsrecht zu untersuchen.

Erkennst du das Pokémon in dem Pal? Palworld-Quiz

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.