Palworld: Reiten und fliegen lernen

In Palworld könnt ihr auf bestimmten Pals reiten oder fliegen, wodurch ihr verschiedene Punkte auf der Spielwelt sehr viel schneller erreicht. Was ihr tun müsst, um einen Pal als Mount zu nutzen, verraten wir euch in diesem Guide.

Pal-Ausrüstungswerkbank und Sattel herstellen

Sobald ihr in Palworld Level 6 erreicht, könnt ihr die Technologie Pal-Ausrüstungs-Werkbank freischalten. Mit dieser Werkbank könnt ihr Pal-Ausrüstung herstellen, die euch den Einsatz sogenannter Partnerfähigkeiten ermöglicht. Zu den Partnerfähigkeiten zählen das Reiten und Fliegen von Pals, sowie neue Spezialangriffe.

Allerdings bringt die Pal-Ausrüstungswerkbank alleine noch keine Vorteile mit sich. Stattdessen müsst ihr erst den Sattel für einen Pal freischalten, um auf ihm reiten zu können. Dabei gilt: Jeder Pal hat seinen eigenen Sattel. Einen Sattel, der für alle Pals genutzt werden kann, gibt es nicht.

Glücklicherweise könnt ihr sogleich auch den Rushoar-Sattel freischalten. Habt ihr das getan, lässt sich der Sattel bei der Pal-Ausrüstungswerkbank herstellen. Dafür benötigt ihr 3x Leder, 10x Stein und 5x Paldium-Bruchstück.

Reiten lernen in Palworld

In den orange markierten Bereichen findet ihr Rushoars. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr den Sattel hergestellt, ist die meiste Arbeit bereits getan. Der Sattel taucht weder in eurem Inventar auf, noch muss er dem entsprechenden Pal angelegt werden. Bedeutet: Sobald der Sattel hergestellt ist, ist er automatisch auch funktionstüchtig.

Jetzt benötigt ihr nur noch den Pal in eurem Team, für den ihr einen Sattel hergestellt habt. Im Falle des Rushoar-Sattels ist es das Rushoar. Solltet ihr noch keines gefangen haben, nehmt ein paar Sphären mit und sucht westlich des Startgebiets danach. Auf dem obigen Bild ist das Habitat des Rushoars markiert.

Nehmt es anschließend über die Pal-Box in euer Team auf. Jetzt müsst ihr es nur noch rufen und könnt mithilfe der Interaktionstaste sofort aufsteigen. Zunächst könnt ihr auf dem Rücken eines Pals nur einfache Angriffe ausführen. Ihr schaltet jedoch automatisch neue Angriffe frei, wenn ihr den Pal auflevelt.

Fliegen lernen in Palworld

Innerhalb der markierten Bereiche findet ihr Nitewings. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Mit Level 15 schaltet ihr den ersten Sattel frei, der euch das Fliegen ermöglicht: Der Nitewing-Sattel kostet 20x Leder, 10x Stoff, 15x Metallbarren, 20x Fasern und 20x Paldium-Bruchstück. Schaltet die Technologie frei und stellt ihn über die Pal-Ausrüstungswerkbank her. Danach benötigt ihr nur noch ein Nitewing in eurem Team.

Das Fliegen gestaltet sich ein wenig anders als das Reiten. Sobald ihr vom Boden abhebt, sinkt nämlich die Ausdauer des Pals permanent. Sobald die Ausdauer komplett aufgebraucht ist, fallt ihr automatisch zurück auf den Boden – allerdings braucht ihr keinen Fallschaden zu befürchten.