Frostpunk 2: Tiefenschmelzbohrer freischalten

Um an praktisch unerreichbare Ressourcen heranzukommen, benötigt ihr in Frostpunk 2 einen Tiefenschmelzbohrer. Doch wo lässt sich das Gebäude finden und wie könnt ihr es freischalten? In diesem Guide verraten wir euch, was ihr tun müsst, um den Tiefenschmelzbohrer einsetzen zu können.

Tiefe Ressourcenvorkommen

Wenn ihr in eurer Stadt einen Förderbezirk errichten wollt, werden euch alle dafür vorgesehenen Ressourcen auf der Karte angezeigt. Darunter befinden sich unter Umständen auch Rohstoffe mit Unendlichkeitszeichen, wie eine tiefe fruchtbare Erde oder ein tiefer gefrorener Wald.

Derlei Rohstoffe verfügen über ein begrenztes oberirdisches und ein unendliches unterirdisches Vorkommen. Wenn ihr es also schafft auf das tiefe Vorkommen zuzugreifen, erschließt sich euch eine unerschöpfliche Quelle.

Ein tiefes Vorkommen hält unendlich viele Ressourcen für euch bereit. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gerade in Frostpunk 2, wo der Ausfall einer Ressource schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann, gewähren euch solche Ressourcenplätze ein bedeutendes Maß an Sicherheit. Wollt ihr sie allerdings abbauen, werdet ihr darauf hingewiesen, dass ihr dafür das Gebäude "Tiefenschmelzbohrer" benötigt.

Tiefenschmelzbohrer freischalten

Um den Tiefenschmelzbohrer freizuschalten, müsst ihr zunächst ein Forschungszentrum bauen, um damit Zugriff auf den Ideenbaum zu erhalten. Das besagte Gebäude ist unter dem Reiter "Beheizung" zu finden. Die Forschung hört auf den Namen Schmelze tiefer Vorkommen.

Es kann aber durchaus sein, dass ihr die Technologie dort nicht findet. Ihr müsst im Story-Modus nämlich erst zwei wichtige Bedingungen erfüllen, ehe ihr die Idee erforschen könnt:

"Schmelze tiefer Vorkommen" taucht erst im Ideenbaum auf, wenn ihr Kapitel 2: Ambitionen erreicht habt. Davor gibt es keine Möglichkeit den Tiefenschmelzbohrer freizuschalten.

habt. Davor gibt es keine Möglichkeit den Tiefenschmelzbohrer freizuschalten. Sobald ihr Kapitel 2 erreicht, müsst ihr eine folgenreiche Entscheidung treffen. Ihr habt die Wahl, ob ihr den Frost besiegen oder mit dem Frost leben wollt. Entscheidet euch dafür dem Frost die Stirn zu bieten, wenn ihr die tiefen Ressourcenvorkommen abschöpfen wollt.

Entscheidet ihr euch stattdessen dazu mit dem Frost zu leben, bleibt der Tiefenschmelzbohrer gesperrt und ihr erhaltet eine alternative Technologie. Das sind die Anforderungen des Riesenbohrers:

300 Arbeitskräfte.

Elend steigt leicht.

80 Materialbedarf.

Produktionseffizienz steigt extrem.

Ermöglicht Zugang zu tiefen Vorkommen, die praktisch unbegrenzt sind.

