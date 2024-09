Neu bei Netto und Marktkauf: Visa macht Online-Shopping einfacher

Lidl, MediaMarkt und andere sind schon dabei, jetzt ziehen Netto und Marktkauf nach: Über Visa steht dort die Bezahlmethode Click to Pay bereit. Sie verspricht noch einfacheres Online-Shopping. Die Kartendaten müssen nicht angegeben werden – die E-Mail-Adresse reicht.

Neue Bezahlmethode: Visa erweitert Click to Pay

In den Online-Shops von Lidl, Kaufland, Saturn und MediaMarkt kann Click to Pay bereits genutzt werden, jetzt wird das Angebot in Deutschland ausgeweitet. Auch der Juwelier Christ, der Discounter Netto und das Warenhaus Marktkauf unterstützen die Bezahlmethode – doch dabei soll es nicht bleiben, denn Visa hat große Pläne.

Visa rechnet damit, dass bis Ende des Jahres ein Drittel der Top-20-Onlinehändler in Deutschland Click to Pay anbieten. Das System wird als neuer Branchenstandard für Kartenzahlungen im Internet beworben, der den Kunden das Einkaufen noch einfacher macht (Quelle: Visa).

Das Prinzip sieht vor, dass der Nutzer seine Karte einmalig registriert. Bei späteren Einkäufen müssen dann nicht mehr die kompletten Kartendaten angegeben werden. Stattdessen erkennt das System den Nutzer anhand der verknüpften E-Mail-Adresse. Je nach Einstellung kann eine zusätzliche Autorisierung durch die Bank erforderlich sein, zum Beispiel über eine Banking-App. Ab 2025 sollen auch biometrische Verfahren wie Gesichtserkennung oder Fingerabdruck möglich sein.

Click to Pay: Vorteile für den Handel

Laut Visa bietet Click to Pay Vorteile für die teilnehmenden Händler. In Pilotprojekten habe sich gezeigt, dass die Kaufabschlussquote um 13 Prozent steigt, wenn die Zahlungsmethode genutzt wird. Außerdem soll Click to Pay die Sicherheit erhöhen. Statt echter Kartendaten verwenden Händler nur digitale Platzhalter, die für Betrüger keinen Wert haben. Die Betrugsrate im Online-Handel sei nach Einführung der Platzhalter deutlich zurückgegangen, erklärt Visa.

