Wer ein Balkonkraftwerk besitzt, sollte heute bei Netto reinschauen

Balkonkraftwerke erzeugen im Vergleich zu großen Solaranlagen auf dem Dach viel weniger Energie. Umso wichtiger ist es, dass ihr jedes einzelne Watt aus den kleinen Anlagen herausquetscht. Damit das klappt, müssen die Solarmodule immer sauber sein. Bei Netto erhaltet ihr dafür das perfekte Zubehör.

Netto verkauft Solarpanelwischer für 14,99 Euro

Wenn ihr wie ich ein Balkonkraftwerk habt, dann wollt ihr natürlich, dass der Ertrag so hoch wie möglich ausfällt. Damit das wirklich passiert, reinige ich meine Solarmodule in unregelmäßigen Abständen. Netto hat ab dem 19. September einen Solarpanelwischer im Angebot, der sich dafür ideal eignet. Das Angebot gilt nur vor Ort und ist im Prospekt zu finden:

Mit dem Solarpanelwischer könnt ihr euer Balkonkraftwerk reinigen. (© Netto-Prospekt)

Der Solarpanelwischer lässt sich in der Länge von 130 bis 210 cm ausziehen und im Winkel einstellen, sodass ihr die Solarmodule ordentlich reinigen könnt. Besonders wenn das Balkonkraftwerk beispielsweise auf einer Gartenhütte installiert wurde, ist so etwas sehr praktisch. So könnt ihr die Oberfläche schön reinigen. Ein ähnliches Modell von Leifheit kostet bei Amazon viel mehr (bei Amazon anschauen). Es gibt aber auch günstigere Alternativen:

Im Endeffekt handelt es sich um Fensterwischer mit Verlängerungsarm. Bei dem Modell von Netto gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, den Winkel einzustellen, weil die Solarmodule je nach Ausrichtung immer anders hängen. Das erleichtert die Arbeit.

Womit reinigt man Solarmodule?

Ihr könnt Solarmodule ganz normal mit Leistungswasser reinigen, vorausgesetzt es ist kalkarm. Ansonsten bildet sich auf der Oberfläche ein Kalkfilm, der die Produktion von Sonnenenergie verhindert. Alternativ geht auch Regenwasser, wobei ihr da auf Verunreinigungen im Wasser schauen müsst. Habt ihr beides nicht, solltet ihr destilliertes Wasser nutzen. Das findet ihr in so gut wie jedem Supermarkt – oder auch direkt bei Amazon (bei Amazon anschauen).