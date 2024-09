Für 49,99 Euro: Aldi verkauft eine Lampe, die wie ein teures Designerstück aussieht

Luxus zum kleinen Preis: Diese Stehlampe bei Aldi sieht aus, als käme sie direkt aus einem Designerkatalog. Mit ihrem dreibeinigen Gestell und der Kombination aus mattschwarzem Metall und gebürstetem Messing strahlt sie pure Eleganz aus. Statt eines vierstelligen Preisschildes kostet das Schmuckstück nur 49,99 Euro – ein Schnäppchen für stilbewusste Sparfüchse.

Aldi: Schicke Stehlampe zum Sparpreis

Für 49,99 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) verkauft der Discounter die Stehlampe Jervis, die in jedem Raum ein echter Hingucker ist. Der Versand schlägt mit rund 6 Euro zu Buche.



Mit ihrem dreibeinigen Design und dem schwenkbaren Kopf erinnert sie an hochpreisige Designerlampen, ohne dabei das Budget zu sprengen. Die Kombination aus schwarz mattem Metall und gebürstetem Messing verleiht ihr einen zeitlosen Charme, der sich mühelos in verschiedene Einrichtungsstile einfügt

Stehleuchte Jervis Mit drei Beinen, schwenkbarer Kopf für flexible Beleuchtung. Für LEDs geeignet. Kabellänge circa 290 cm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2024 14:44 Uhr

Flexibilität ist das A und O bei dieser Lampe. Der schwenkbare Kopf ermöglicht es, das Licht genau dorthin zu lenken, wo es gebraucht wird – sei es zum Lesen auf dem Sofa oder zur indirekten Beleuchtung für einen Filmabend. Die Kabellänge von circa 290 cm gibt zusätzlich viel Freiheit bei der Platzierung.



Mit einer Höhe von 160,5 cm ist sie groß genug, um als Hauptlichtquelle zu dienen, aber nicht so dominant, dass sie den Raum überwältigt.

Die Bedienung erfolgt bequem über einen Fußschalter, was besonders praktisch ist, wenn man gerade die Hände voll hat. Mit einer E27-Fassung ist die Lampe sowohl für herkömmliche als auch für LED-Leuchtmittel geeignet, was Spielraum für individuelle Lichtgestaltung lässt

Für wen lohnt sich die Stehlampe bei Aldi?

Die Stehleuchte Jervis lohnt sich für alle, die Wert auf stilvolle Beleuchtung legen, ohne tief in die Tasche zu greifen. Ihr edles Design und die flexible Lichtwirkung überzeugen. Kleinere Nachteile wie das fehlende Leuchtmittel und das etwas höhere Gewicht (2,2 Kilo) kann man angesichts des attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses verschmerzen.

