Aldi erweitert Angebot: Das gab es noch nie beim Discounter

Wenn ihr gerne bei Aldi Nord und Süd einkauft, dann gibt es gute Nachrichten. Der Onlineshop des Discounters erweitert sein Angebot. Neben den vielen Produkten, die Aldi schon im Onlineshop anbietet, kommen jetzt auch Eigenmarken hinzu, die ihr sonst nur in den Filialen findet. Das kann für euren Alltag ziemlich praktisch sein.

Eigenmarken von Aldi im Onlineshop

Wir berichten immer wieder darüber, wenn bei Aldi im Onlineshop echte Schnäppchen verkauft werden. Es gibt dort Fernseher, Smartwatches, Gasgrills und vieles mehr. Jetzt kommt ein komplett neues Angebot hinzu. Aldi verkauft im Onlineshop nämlich nun auch Eigenmarken, die ihr sonst nur in den Filialen bekommt (bei Aldi im Onlinehop anschauen).

Anzeige

Das Produktangebot im Onlineshop wird damit erstmals um Produkte erweitert, die ihr eigentlich nur vor Ort kaufen könnt. Dazu zählen Toilettenpapier und Küchenrollen aber auch Katzen und Hundefutter oder aber Whey-Protein und andere Fitness-Produkte.

Bisher hat Aldi solche Produkte noch nie über den Onlineshop verkauft. Netto macht das beispielsweise schon länger. Dort werden auch Lebensmittel in großen Mengen geliefert. Das macht Aldi im Onlineshop zumindest noch nicht. Wenn das Interesse an den Lieferungen der Eigenprodukte aber groß genug ist, dürfte das Angebot ausgebaut werden.

Anzeige

Versandkosten fallen an

Wenn ihr euch beispielsweise das 4er-Pack Toilettenpapier bestellt, dann kommen zu den 15,80 Euro noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu, sodass ihr bei 21,75 Euro landet (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Das sind also 5,44 Euro pro Paket. Im Laden entfallen die Versandkosten, aber ihr müsst hinfahren. Dort kostet das gleiche Paket etwa vier Euro.

Anzeige

Das Angebot von Aldi im Onlineshop richtet sich also in erster Linie an die Menschen, die nicht zu Aldi fahren wollen. Wenn ihr dort mehr auf einmal bestellt und sich die Versandkosten so aufteilen, wird der Aufpreis geringer. Sobald das Aldi-Katzenstreu dort angeboten wird, werde ich online bestellen. Das ist das einzige Produkt, weshalb ich noch zu Aldi Nord fahre. Für mich wäre das Angebot in dem Fall also etwas.

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.