Wer einen Hund hat, sollte Montag bei Aldi reinschauen

Aldi hat ab dem 23. September 2024 passend zur immer dunkler werdenden Jahreszeit genau das richtige Zubehör für euren Hund im Angebot. Um die Sichtbarkeit am Morgen oder Abend zu verbessern, könnt ihr euch für kleines Geld ein LED-Hundehalsband kaufen. Damit sind selbst ausgiebige Spaziergänge möglich.

Aldi Nord verkauft LED-Hundehalsband für 6,99 Euro

Ihr habt es sicher schon bemerkt: Am Abend wird es mittlerweile wieder recht schnell dunkel. Wenn ihr einen Hund habt, der abends noch raus will, wird das in der Dunkelheit nicht einfacher. Damit euer Liebling sichtbarer wird, solltet ihr ihm ein LED-Hundehalsband spendieren. Bei Aldi Nord wird genau so etwas für nur 6,99 Euro verkauft. Im Prospekt ist das Angebot gelistet, da es nur in den Läden gilt:

Bei Aldi Nord bekommt ihr ein LED-Hundehalsband für kleines Geld. (© Aldi Nord Prospekt)

Anzeige

Der Preis von 6,99 Euro bei Aldi Nord ist hervorragend. Die Laufzeit wird mit mehreren Stunden angegeben. Habt ihr keine Filiale des Discounters in eurer Nähe, habe ich bei Amazon eine Alternative gefunden, die aber etwas teurer ist:

LED-Hundehalsband Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2024 04:34 Uhr

Genau wie bei Aldi Nord könnt ihr euch für verschiedene Farben und Größen entscheiden, um das passende Halsband für euren Hund zu finden. Aufgeladen wird per USB-C-Anschluss, sodass ihr einfach das Ladegerät eures Handys nutzen könnt.

Anzeige

Lohnt sich der Kauf eines solchen LED-Hundehalsbands?

Ich persönlich habe zwar keinen Hund, sehe auf meiner Radstrecke über Feldwege aber auch in der Stadt immer mehr Hunde, die so ein LED-Hundehalsband tragen. Ich persönlich empfinde das als sehr gut, denn so sind die Vierbeiner viel einfacher zu sehen. Viele tragen auch reflektierende Elemente, doch da muss erst etwas Licht draufkommen, damit sie sichtbar sind. Ich finde also schon, dass sich der Kauf lohnt – besonders zu dem Preis.

Anzeige

Kürzlich hat Aldi auch LED-Armbänder für Menschen verkauft. Davon habe ich mir zwei geholt, damit ich für andere auf dem Rad im Dunkeln auch besser zu sehen bin. Ich selbst trage so etwas Ähnliches also auch.