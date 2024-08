Neu bei Lidl: Diese Funktion macht Online-Shopping einfacher

Click to Pay bei Lidl und Kaufland: Ab sofort steht den Kunden der beiden Online-Shops eine neue Bezahlmethode zur Verfügung. Sie soll vor allem Zeit sparen und den Bezahlvorgang vereinfachen – wird aber nicht allen Kunden angeboten.

Mastercard: Lidl und Kaufland mit Click to Pay

Lidl und Kaufland haben eine neue Bezahlmethode eingeführt, die ihren Kunden das Online-Shopping erleichtern soll. Mit der Einführung von Click to Pay – in Zusammenarbeit mit Mastercard – soll der Bezahlvorgang für Kunden schneller und gleichzeitig sicherer werden.

Das Prinzip ist einfach: Click to Pay speichert die Mastercard-Kartendaten und verwendet sie automatisch. Dadurch entfällt die erneute Eingabe der Kartendaten bei jedem weiteren Einkauf, was den gesamten Prozess beschleunigt und vereinfacht (Quelle: Mastercard).

Allerdings können nicht alle Kunden von Lidl und Kaufland die neue Funktion nutzen. Voraussetzung für die Nutzung von Click to Pay ist der Besitz einer Mastercard. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Kredit- oder Debitkarte handelt. Kunden mit einer Visa-Karte bleiben allerdings außen vor.

Vor der ersten Nutzung müssen sich Online-Shopper einmalig für Click to Pay registrieren. Das kann entweder über teilnehmende Banken oder direkt über die Webseite von Mastercard erfolgen. Nach der Registrierung muss der Kunde bei künftigen Einkäufen seine hinterlegte E-Mail-Adresse angeben. Zusätzlich wird zur Verifizierung ein sechsstelliger Code per SMS verschickt, der auf der Händlerseite eingegeben werden muss.

Neben Lidl und Kaufland bieten in Deutschland bereits MediaMarkt und Saturn Click to Pay an. Weitere Händler sollen im Laufe der Zeit hinzukommen.

Click to Pay: Neuer Angriff auf PayPal

Die Einführung von Click to Pay kann auch als strategischer Schritt von Mastercard gesehen werden, um Online-Bezahldiensten wie PayPal, Google Pay oder Amazon Pay Konkurrenz zu machen. Ob sich die etablierten Dienste vor Click to Pay in Acht nehmen müssen, wird die Zukunft zeigen.

Egal ob Mastercard oder Visa: Das solltet ihr über Kreditkarten wissen.

