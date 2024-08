Preiskampf zwischen Lidl und Ikea eskaliert: Kunden profitieren von Mega-Schnäppchen

Sowohl bei Lidl als auch bei Ikea finden Kunden nicht nur günstige Angebote, sondern manchmal auch ähnliche Produkte – aber zu unterschiedlichen Preisen. Lidl hat das zum Anlass genommen, um Ikea an den Pranger zu stellen. Doch das schwedische Möbel holt prompt zum Konter aus. Am Ende dürfen sich die Kunden über noch bessere Schnäppchen freuen.

Lidl unterbietet Ikea

Die meisten Lidl-Kunden nutzen den Discounter wahrscheinlich, um sich täglich mit Lebensmitteln einzudecken, doch Lidl hat weitaus mehr Waren im Angebot. Sowohl im Online-Shop als auch in der Filiale bietet der Supermarkt auch kleine Möbelstücke an – etwa eine Kombination aus Hutablage und Garderobe (bei Lidl anschauen) für 19,99 Euro, eine Schuhbank (bei Lidl anschauen) für 49,99 Euro oder aber eine Garderobe mit Aufhängern (bei Lidl anschauen) für 7,99 Euro.

Anzeige

Aber Moment mal! Die entsprechende Ware gibt es fast 1:1 so auch bei Ikea in Form der Tjusig-Kollektion (bei Ikea anschauen)! Nur kosten die Produkte da zwischen 5 und 30 Euro mehr. Das hat Lidl zum Anlass genommen, um in der Werbung auf den Preisunterschied hinzuweisen, wie ihr in diesem Bild sehen könnt:

Preiskampf mit Lidl: Ikea schlägt zurück

Das wollte Ikea aber anscheinend nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Im X-Post zu sehen, ist die entsprechende Reaktion des Möbelhauses: eine starke Preisreduzierung der entsprechenden Produkte unter dem Slogan „A Lidl bit günstiger.“

Anzeige

Ikea ist dabei nicht nur mit den Preisen von Lidl gleichgezogen, sondern hat den Discounter knallhart unterboten:

Tjusig Schuhbank : vorher 79,99 Euro – jetzt 34,00 Euro (bei Ikea anschauen)

: vorher 79,99 Euro – jetzt (bei Ikea anschauen) Tjusig Aufhänger : vorher 12,99 Euro – jetzt 5,00 Euro (bei Ikea anschauen)

: vorher 12,99 Euro – jetzt (bei Ikea anschauen) Tjusig Hutablage: vorher 29,99 Euro – jetzt 12,00 Euro (bei Ikea anschauen)

Anzeige

Wer die günstigen Ikea-Angebote nutzen will, sollte sich aber beeilen – denn die Rabattaktion gilt nur für kurze Zeit. Bis zum 10. August 2024 verkauft Ikea die entsprechenden Produkte noch günstiger, danach steigt der Preis wieder.

Passend dazu: Ikea erlässt euch aktuell die Versandkosten für Paketlieferungen. Zumindest, wenn ihr eine Bedingung erfüllt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.