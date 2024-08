Platz für die ganze Familie: Aldi verkauft geräumigen Pool zum Kampfpreis

Schwitzige Tage im Sommer, eisige Kälte im Winter: Mit einem eigenen Pool blickt man jeder Jahreszeit entspannt entgegen. Bei Aldi gibt es jetzt einen Pool für die ganze Familie, der nur noch die Hälfte kostet.

Aldi verkauft aufblasbaren Pool für 299 Euro

Für viele ist ein eigener Pool ein unerreichbarer Traum – zu Unrecht! Bei Aldi gibt es aktuell einen aufblasbaren Pool für schmale 299 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) und damit satte 50 Prozent günstiger als der UVP.

Aufblasbarer Pool Für bis zu 6 Personen, ganzjährig nutzbar. Mit 130 Massagedüsen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.08.2024 19:10 Uhr

Der aufblasbare Whirlpool Splash von Home Deluxe verwandelt Gärten, Terrassen oder Wintergärten in private Wellness-Oasen.



Mit Platz für bis zu sechs Personen und ganzjähriger Nutzungsmöglichkeit bietet er Entspannung zu jeder Jahreszeit – egal, ob man im Sommer eine Abkühlung braucht oder sich an kalten Wintertagen aufwärmen möchte.



Komfort steht beim Splash an erster Stelle: 130 Luftdüsen sorgen für ein intensives Massageerlebnis, während die Wassertemperatur bis zu 40°C erreichen kann. Die Steuerung erfolgt bequem über ein digitales Bedienelement.



Besonders praktisch: Der Whirlpool lässt sich ohne fremde Hilfe aufblasen und ist so auch für Einzelpersonen leicht zu handhaben. Mit seiner runden Form und kompakten Maßen passt sich der Splash auch kleineren Räumlichkeiten an.



Die Außenverkleidung aus strapazierfähigem, laminiertem PVC mit Aluminiumfolie macht den Whirlpool robust und pflegeleicht.



Zum Lieferumfang gehören neben dem Pool auch praktische Extras wie eine isolierende Abdeckung, Filter, Pumpe und Reperaturflicken, damit dem Badespaß nichts entgegensteht.



Das Gewicht von 26 Kilo macht den Pool zwar transportabel, für häufiges Umstellen sollte man sich aber die Hilfe einer zweiten Person holen.

Für wen lohnt sich der Pool bei Aldi?

Der aufblasbare Whirlpool Splash ist der ideale Begleiter für Gartenbesitzer und Wellness-Liebhaber, die das ganze Jahr über Entspannung suchen. Mit großzügigem Platz für bis zu sechs Personen bietet er reichlich Raum für Familien mit Kindern (ab 8 Jahren) oder eine wohltuende Wassermassage nach einem gemütlichen Abendessen mit Freunden.



Wer von einer privaten Wellness-Oase träumt, die sowohl in lauen Sommernächten als auch an frostigen Wintertagen genutzt werden kann, sollte einen genaueren Blick auf das Aldi-Angebot werfen.

