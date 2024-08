Nicht zu groß: Aldi verkauft neuen 4K-Fernseher zum Schnäppchenpreis

Immer größer und teurer – dieser Trend bei Fernsehern gefällt nicht jedem. Wer einfach nur ein relativ kompaktes Gerät zu einem attraktiven Preis sucht, sollte bei Aldi reinschauen. Dort wird ein neues 4K-Modell angeboten. Kompromisse bei der Ausstattung müsst ihr nicht machen.

Aldi verkauft 4K-Fernseher zum Sparpreis

Wenn ihr euch einen neuen Fernseher kaufen, aber kein Vermögen ausgeben wollt, dann solltet ihr bei Aldi reinschauen. Im Onlineshop des Discounters wird der neue Medion X14308 zum Preis von nur 279 Euro verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Inklusive Versandkosten macht das 284,95 Euro. Wollt ihr über Amazon bestellen, dann geht das auch. Dort verkauft Medion den Fernseher zum gleichen Preis (bei Amazon anschauen).

Medion X14308: 4K-Fernseher mit 43 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 15:39 Uhr

Optisch ist der günstige Fernseher von Medion mit den dünnen Bildschirmrändern ein echter Hingucker. Mit einer 43-Zoll-Bildschirmdiagonale ist der 4K-TV auch nicht zu groß und kann so fast überall platziert werden. Es handelt sich selbstverständlich um einen Smart-TV, der mit dem Vidaa-Betriebssystem läuft. Damit könnt ihr auf alle gängigen Streaming-Dienste zugreifen.



Der Medion X14308 kann zudem als ganz normaler TV genutzt werden. Dafür steht ein Triple-HD-Tuner zur Verfügung. Egal ob ihr per Satellit, Kabel oder Antenne schauen wollt, alles ist möglich. Für ein gutes Bild soll der HDR-Modus sorgen und für anständigen Klang sind zwei 8-Watt-Lautsprecher verbaut. Ihr könnt drei HDMI-Geräte (2.0) und zwei USB-Geräte anschließen.

Der Medion X14308 unterstützt alle großen Streaming-Dienste. (© Medion)

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Fernsehers?

Im Grunde für alle, die einen soliden TV haben wollen, der nicht zu groß und zu teuer ist. Beim Medion X14308 bekommt ihr alles, was in so einem Fernseher stecken muss. Dazu gehören 4K, Smart-TV-Funktionen, ein Triple-HD-Tuner, eine HDR-Funktion und Stereo-Lautsprecher. Ihr habt bei dem Aldi-Fernseher auch viele Anschlüsse zur Verfügung. Wollt ihr ein besseres Bild, müsst ihr etwas mehr Geld ausgeben (bei Amazon anschauen).