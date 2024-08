Liebling bei Aldi: Besondere Lampen werden Discounter aus den Händen gerissen

Laue Sommerabende auf Balkon oder Terrasse sind herrlich – bis die Dunkelheit einbricht und die Stimmung kippt. Mit den kabellosen LED-Akku-Tischleuchten von Aldi zaubert man im Handumdrehen stimmungsvolles Licht an jeden Ort. Dank 53 Prozent Rabatt gibt's die flexiblen Lichtwunder im 2er-Pack jetzt für nur 39,99 Euro

Aldi verkauft LED-Akku-Tischleuchten im 2er-Set

Für 39,99 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) verkauft Aldi die LED-Akku-Tischleuchte „Buria“ im 2er-Set. Das Lampen-Doppelpack bietet eine vielseitige Beleuchtungslösung für den Innen- und Außenbereich. Beim Discounter sind die Lampen sehr beliebt und aktuell unter den Aldi-Bestsellern.

LED-Akku-Tischleuchte im 2er Set Flexibel einsetzbar innen und außen, bis zu 6 Std. Akkulaufzeit, stufenlos dimmbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2024 19:40 Uhr

Das Gehäuse kombiniert rustikales Eisen mit stabilem ABS, was den Leuchten ein ansprechendes Design und gleichzeitig einen sicheren Stand verleiht.



Dank des integrierten Akkus und des mitgelieferten USB-Ladekabels ist man bei der Platzierung völlig flexibel und nicht auf eine Steckdose angewiesen. So kann man die Leuchten beispielsweise auf dem Balkon oder der Terrasse aufstellen, ohne sich um die Verkabelung kümmern zu müssen.



Eine Besonderheit ist die stufenlose Dimmfunktion, mit der man die Lichtstärke ganz nach Bedarf einstellen kann. Möchte man die Leuchten zum gemütlichen Lesen nutzen, kann man die Helligkeit herunterregeln. Soll es dagegen etwas heller sein, etwa zum Arbeiten am Schreibtisch, lässt sich die Leuchtkraft problemlos erhöhen.



Praktisch ist außerdem die Memoryfunktion, die die zuletzt eingestellte Helligkeit speichert.



Durch die IP54-Schutzart sind die Leuchten auch für den Außenbereich geeignet. So beleuchten sie an lauen Sommerabenden die Terrasse oder den Balkon und sorgen für eine angenehme Atmosphäre.



Der integrierte Akku mit 2.600 mAh ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 6 Stunden. Selbst bei Stromausfall oder bei Aktivitäten im Freien kann man so auf die Beleuchtung der Buria-Leuchten zurückgreifen.

Für wen lohnen sich die Akku-Tischleuchten bei Aldi?

Die LED-Akku-Tischleuchten „Buria“ sind ideal für alle, die Flexibilität in der Beleuchtung suchen – ob im Wohnzimmer, auf der Terrasse oder beim Camping. Die dimmbaren Leuchten bieten stimmungsvolles Licht, das sich an jede Situation anpasst, und überzeugen durch ihr stilvolles Design und robuste Outdoor-Tauglichkeit.

