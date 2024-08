Aldi verkauft Mischung aus Smartwatch und Fitness-Tracker von Xiaomi zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer Smartwatch mit sehr langer Laufzeit seid, dann solltet ihr bei Aldi reinschauen. Der Discounter verkauft das Xiaomi Smart Band 7 Pro zum günstigen Preis. Es bietet alle Vorteile eines Fitness-Trackers und kombiniert diese mit einem größeren Display einer Smartwatch.

Aldi verkauft Xiaomi Smart Band 7 Pro für 50 Euro

Smartwatches sind zwar extrem beliebt, doch sie haben einen großen Nachteil. Die Akkulaufzeit ist nicht so gut. Fitness-Tracker bieten eine lange Laufzeit, doch das Display ist meist sehr klein. Das Xiaomi Smart Band 7 Pro vereint beide Welten. Ihr bekommt eine lange Laufzeit und ein relativ großes Display zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Bei Aldi wird das Smart Band 7 Pro aktuell für nur 49,99 Euro verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen noch Versandkosten hinzu. Ein Händler unterbietet Aldi aktuell, wobei die Stückzahl sehr niedrig ist.

Das Xiaomi Smart Band 7 Pro erreicht eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Tagen, unterstützt über 110 Sportarten und hat auch GPS mit an Bord, sodass die Distanzen anständig erfasst werden. Das Display misst 1,64 Zoll und besitzt eine Always-On-Funktion. Damit könnt ihr die Informationen immer ablesen. Es gibt über 150 Watchfaces, sodass ihr die Optik individuell anpassen könnt. Weiterhin bietet as Smart Band 7 Pro eine Schlafüberwachung, die Überwachung der Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz. Zudem ist die Uhr bis 5 Bar wasserdicht. Ihr könnt also auch damit schwimmen.

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi Smart Band 7 Pro?

Das Xiaomi Smart Band 7 Pro ist eine interessante Mischung aus Smartwatch und Fitness-Tracker. (Bildquelle: Xiaomi)

Im Grunde für alle, die eine günstige Smartwatch mit sehr langer Akkulaufzeit suchen, aber keine Kompromisse bei den Tracking-Funktionen eingehen wollen. Genau das bietet die Xiaomi Smart Band 7 Pro. Für 50 Euro bekommt ihr alles, was ihr im Alltag und Sport braucht. Zudem müsst ihr das Gerät nur einmal die Woche aufladen. Besser geht es mit dem großen Funktionsumfang aktuell nicht.

