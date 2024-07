Samsung legt los: Brandneue Smartwatches erhalten erstes Software-Update

Samsung hat die Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra gerade erst auf den Markt gebracht, da können sich Besitzerinnen und Besitzer auf ein erstes Software-Update freuen. Wird ein großes Problem der Smartwatches behoben, das kürzlich aufgetaucht ist?

Samsung verteilt erstes Software-Update für neue Smartwatches

Mit der Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra bietet Samsung neue Smartwatches an, die vieles besser machen sollen als die Vorgänger. Wie es sich fast schon für neue Produkte gehört, wird kurz nach der Markteinführung ein Software-Update veröffentlicht. Genau das passiert jetzt bei Samsung.

Folgende Änderungen erwarten euch mit dem knapp über 300 MB großen Update:

Fehlerbehebung und verbesserte Stabilität

Neue und/oder verbesserte Funktionen

Verbesserungen bei der Performance

Das Sicherheitslevel der Smartwatches wird mit dem Update interessanterweise nicht erhöht. Es bleibt bei Juni 2024 (Quelle: SamMobile). Smartphones von Samsung sind schon weiter. Gut möglich, dass in absehbarer Zeit also noch ein weiteres Software-Update veröffentlicht wird. Es bleibt auch bei One UI Watch 6.0. Samsung korrigiert mit diesem Software-Update also nur die Fehler, die schon vor dem Marktstart aufgefallen sind.

Im Video zeigen wir euch die betroffenen Uhren:

Fehler mit der Akkulaufzeit beseitigt?

Die große Frage ist aktuell, ob dieses Software-Update die Probleme mit der Akkulaufzeit beseitigt. Dazu gibt es noch keine konkreten Aussagen, da der Rollout gerade erst stattfindet. Die Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra sollen nämlich unter einen stark verkürzten Akkulaufzeit leiden. Samsung hat bereits bestätigt, dass es sich um einen Software-Fehler handelt. Vermutlich ist die Entdeckung des Fehlers nach dem Verkaufsstart zu spät gewesen, sodass das Problem mit diesem Software-Update nicht behoben wird. Sollte das doch der Fall sein, werden wir euch zeitnah informieren. Es dauert immer einige Zeit, bis alle das Update erhalten und zur Laufzeit Feedback geben.

