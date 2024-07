Galaxy Watch 7 und Ultra: Samsung macht neue Smartwatches viel besser als gedacht

Samsung wartet nicht bis zum großen Event, um Verbesserungen der Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra vorzustellen. Schon jetzt hat das südkoreanische Unternehmen eine der wichtigsten neuen Funktionen vorgestellt. Der BioActive-Sensor wird viel besser und kann euren Körper genauer analysieren.

Samsung Galaxy Watch 7 und Ultra mit verbessertem BioActive-Sensor

Viele Informationen zu den neuen Samsung-Uhren sind bereits vorab durchgesickert. Dabei ging es in erster Linie um das Design oder die verbaute Hardware. Nun hat Samsung selbst vorab den neuen BioActive-Sensor vorgestellt. Das Unternehmen hat die Sensoren komplett überarbeitet, neu arrangiert und teilweise deutlich vergrößert, sodass die gewonnenen Daten genauer und umfangreicher sind.

Im Video zeigt Samsung die veränderte Hardware des BioActive-Sensors:

Samsung stellt neuen BioActive Sensor vor

Doch was bringt der neue BioActive-Sensor am Ende? Die gewonnenen Daten sollen deutlich genauer und umfangreicher sein. So kann Samsung euren Körper besser analysieren und euch auf Basis der genaueren Daten gezielter Tipps für euer Wohlbefinden und den Sport liefern.

Folgende Werte werden jetzt genauer erfasst:

Herzfrequenz

Schlafqualität

Blutdruck

Blutsauerstoffgehalt

Stresslevel

Doch nicht nur im Alltag funktioniert die Messung damit genauer, sondern besonders beim Sport. Die Herzfrequenz soll bei Intensivsport um 30 Prozent präziser bestimmt werden. So könnt ihr die Intensität des Trainings auch genauer durchführen, ohne euch zu überanstrengen.

Samsung hat zudem mehr LEDs in weiteren Farben hinzugefügt, wodurch neue Funktionen möglich werden. Dazu gehört beispielsweise der Index für fortgeschrittene Glykationsendprodukte (AGEs). Es handelt sich dabei um einen Indikator für Stoffwechselgesundheit und biologisches Altern auf Basis eures Lebensstils und eurer Ernährung. So könnt ihr auf Basis dieser Werte gezielt gegensteuern, um eure Lebensqualität zu verbessern.

Samsung integriert viele weitere Funktionen

Das ist laut Samsung aber nur eine der neuen Funktionen, die der verbesserte BioActive-Sensor bei der Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra möglich macht. Es sollen auch deutlich mehr intelligente Gesundheits- und Wellness-Tools zur Verfügung stehen (Quelle: Samsung). Zukünftig könnte auf Basis der neuen Hardware noch mehr umgesetzt werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

