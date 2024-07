Samsung hat eines der größten Probleme von Falt-Smartphones gelöst

Eigentlich werden die neuen Falt-Smartphones von Samsung erst in wenigen Tagen vorgestellt, doch der Profi-Leaker Evan Blass lässt dem Unternehmen keine Ruhe. Jetzt wurde nämlich die komplette Produktseite mit allen Neuerungen vorab veröffentlicht. Mit dabei ist eine Verbesserung, die ein großes Problem der Falt-Smartphones löst.

Samsung macht neue Falt-Handys staubfest

Samsung veranstaltet sein nächstes Unpacked-Event zwar erst am 10. Juli 2024, doch schon jetzt hat Evan Blass alle Details zum Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 vorab per Newsletter veröffentlicht. Mir sind dabei einige besondere Details ins Auge gefallen, insbesondere die neue IP-Zertifizierung. Zuletzt hat Samsung seine Falt-Smartphones wasserdicht gemacht. Mit der neuen Generation werden diese auch etwas besser gegen Staub geschützt. Die neue Falt-Handy-Generation hat eine IP48-Zertifizierung. Das Falt-Handy ist also wasserdicht und gegen Partikel ab einer Größe von 1 mm geschützt.

Samsung verpasst seinen neuen Falt-Smartphones eine IP48-Zertifizierung. (Bildquelle: Evan Blass)

Das mag im ersten Moment etwas wenig klingen, denn das Galaxy S24 ist nach IP68 staubdicht. Doch für Falt-Handys sind besonders diese größeren Körnchen eine Gefahr. Sie könnten nämlich in das Smartphone unter das Falt-Display gelangen und dieses beschädigen. Ganz gebannt ist das Risiko zwar immer noch nicht, weil die beiden Falt-Handys immer noch nicht staubdicht sind, das Risiko einer Beschädigung sinkt aber deutlich.

Zum Vergleich: Die aktuellen Falt-Handys von Samsung:

Weitere Verbesserungen bei neuen Falt-Handys von Samsung

Ansonsten hat Samsung wie erwartet das kantigere Design beim Galaxy Z Fold 6 umgesetzt, von dem vorher bereits in der Gerüchteküche zu hören war. Ihr bekommt bei beiden Handys hellere Displays mit bis zu 2.600 Nits. Das ist auf dem Level eines Galaxy S24 Ultra (Test). Das Z Fold 6 wird zudem etwas leichter. Beim Galaxy Z Flip 6 fällt der größere 4.000-mAh-Akku ins Auge. Beim Galaxy Z Flip 5 (Test) gab es noch 3.700 mAh.

Samsung soll beim Galaxy Z Flip 6 am Außendisplay ein dickes Downgrade vorgenommen haben. (Bildquelle: Evan Blass)

Das Außendisplay soll aber kein AMOLED-Panel mehr sein, sondern ein IPS-Display. Das wäre im Vergleich zur aktuellen Generation ein unglaubliches Downgrade. Außerdem gibt es wieder neue KI-Features, die dieses Mal von dem Dual-Display profitieren sollen. Wir sind gespannt, ob sich der Leak wirklich so bestätigt.