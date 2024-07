iPhone 16: Apple traut sich endlich und holt sich Samsung ins Bett

Wer es noch nicht weiß, die Bildsensoren der Kameras in den iPhones stellt Apple nicht selbst her. Wie bei anderen Komponenten auch kauft Apple auf dem Markt der Zulieferer ein. Bisher bezog man die CMOS-Bildsensoren (CIS) ausschließlich von Sony. Doch beim iPhone 16 könnte Apple eine Ausnahme machen und sich beim härtesten Konkurrenten Samsung bedienen – aus gutem Grund.

Trifft der Bericht aus dem fernen Korea zu, dann könnte es bei Apple alsbald zu einer strategischen Abkehr vom japanischen Anbieter Sony kommen. Bisher liefern sie immer noch alle CMOS-Bildsensoren (CIS) für die Kameras im iPhone. Doch Apple ist mit Sony unzufrieden und schon bald könnte Samsung stattdessen den Zuschlag fürs iPhone 16 erhalten (Quelle: The Elec via MacRumors).

Fürs iPhone 16: Apple prüft neue Kamera-Sensoren von Samsung

Aus dem Bericht geht hervor, dass es im letzten Jahr zu Verstimmungen zwischen Apple und Sony kam. Sony konnte nämlich nicht rechtzeitig liefern, was bei Apple wiederum zu Schwierigkeiten bei der Festlegung eines Termins für die Markteinführung des iPhone 15 führte. Daraufhin wurde Samsung mit einem Entwicklungsauftrag für die Kamerasensoren des iPhone 16 bedacht. Aktuell führt Apple wohl eine abschließende Qualitätsbewertung der neuen CMOS-Bildsensoren von Samsung durch. Bei erfolgreichen Tests wäre dann Sony raus und Samsung erstmals bei den Sensoren drin.

Im aktuellen iPhone 15 sind noch Sensoren von Sony zu finden:

iPhone 15: Das ist neu

auf YouTube

Der neue Sensor von Samsung sticht auch mit einem fortschrittlicheren „Drei-Wafer-Stack-Design“ heraus. Die Sony-Sensoren in der Vergangenheit konnten dagegen nur auf ein Zwei-Stapel-Design zurückgreifen. Ohne jetzt zu tief in technische Details zu gehen, ermöglichen die neuen Sensoren kurz umschrieben eine höhere Pixeldichte, geringeres Rauschen und kleinere Pixelgrößen. Insgesamt also ein besseres Bild.

Auch können die Sensoren kleiner ausfallen und verfügen über höhere Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung. Alles in allem gute Gründe, die für Samsung und gegen Sony sprechen.

Neue OLEDs von Samsung im iPhone 16 Pro (Max)

Überhaupt trumpft Samsung in letzter Zeit auf. Kürzlich berichteten wir über brandneue und verbesserte OLED-Bildschirme. Die sollen in diesem Jahr nicht nur in neuen Smartphones von Google zu finden sein, auch Apple wird ein Einsatz im iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max nachgesagt. Gut zu wissen in diesem Zusammenhang: Die Bildschirme besagter Modelle werden wohl in diesem Jahr gleich größer. Statt 6,1 wächst das Display des iPhone 16 Pro auf 6,3 Zoll, statt 6,7 werden es 6,9 Zoll beim iPhone 16 Pro Max.

Apples Vorstellung des iPhone 16 wird für September erwartet. Spätestens dann erfahren wir auch, ob Samsung das wichtige Zuliefergeschäft mit Apple tatsächlich für sich entscheiden konnte.