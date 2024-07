Samsung ist schneller als gedacht: Riesiges Software-Update ist schon aufgetaucht

Samsung veröffentlicht zwar sehr viele Software-Updates, nimmt im Normalfall aber nicht an Beta-Tests teil, die Google bei neuen Versionen des Android-Betriebssystems startet. Stattdessen kocht das Unternehmen sein eigenes Süppchen, da die eigene Oberfläche immer sehr stark angepasst werden muss. Für Android 15 und One UI 7 gibt es nun gute Nachrichten.

Samsung Galaxy S24 Plus läuft schon mit Android 15

Google wird Android 15 in der finalen Version vermutlich auf dem kommenden Event am 13. August 2024 vorstellen. Und obwohl die Version noch nicht fertig ist, testet Samsung diese bereits auf einem ersten Smartphone. Vermutlich sind es noch viele mehr, doch zumindest das Galaxy S24 Plus wurde im Benchmark mit der neuen Version entdeckt. Den Geekbench-Benchmark hat das Handy mit Android 7 und One UI 7 durchlaufen (Quelle: GSMArena).

Bereits Ende Mai sind Informationen dazu aufgetaucht, dass Samsung mit der Anpassung seiner Smartphones an Android 15 und One UI 7 begonnen hat. Nur wenige Wochen später ist das Unternehmen schon so weit, um es in Benchmarks laufen zu lassen. Das sind alles gute Anzeichen dafür, dass Samsung das große Software-Update zumindest für die neueren Handys sehr schnell veröffentlichen möchte.

Vor dem Release veranstaltet Samsung aber immer einen eigenen Beta-Test. Dort könnt ihr auch teilnehmen, wenn ihr eines der Galaxy-S24-Modelle besitzt. Mit der Zeit dürften auch andere Handys am Beta-Test teilnehmen können. Sobald dieser startet, werden wir euch informieren. Vermutlich im August, wenn Google die finale Version freigibt.

So einfach macht ihr euer Samsung-Handy schneller:

Android 15 für viele Samsung-Handys geplant

Seit dem Galaxy S21 gibt es eine fünfjährige Update-Garantie von Samsung, die vier Jahre neue Android-Versionen verspricht. So gut wie alle aktuelleren Modelle werden also mit Android 15 und One UI 7 versorgt. Aber nicht alle werden auch alle Inhalte erhalten. Beispielsweise gibt es die KI-Funktionen nur für die High-End-Modelle, während die A-Klasse leer ausgeht. Macht aber vermutlich auch nichts, denn ab 2026 will Samsung dafür Geld sehen.

