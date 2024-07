Samsung macht es doch nicht: Großer Fehler bei neuem Handy wird vermieden

Samsung hat eine wichtige Woche vor sich. Das südkoreanische Unternehmen wird nicht nur neue Falt-Handys vorstellen, sondern auch viele weitere Produkte. Vorab sind bereits viele Details durchgesickert, die teilweise für Verwunderung gesorgt haben. Nun stellt sich heraus, dass ein wichtiges Detail tatsächlich falsch war. Zum Glück, wie ich finde.

Samsung Galaxy Z Flip 6 doch mit AMOLED-Außendisplay

Erst vor wenigen Tagen gab es einen gigantischen Leak, der so gut wie alle Details zum kommenden Galaxy Z Flip 6 enthüllt hat. Bei solchen Leaks wird immer ganz genau hingeschaut, so auch in diesem Fall. In den Spezifikationen ist schnell aufgefallen, dass das Außendisplay laut dem Leak nicht mit einem AMOLED-Panel ausgestattet sein soll, sondern mit einem LCD-Panel. Das wäre ein riesiges Downgrade und würde in der Preisklasse absolut keinen Sinn machen. Doch nun gibt es Entwarnung.

Anzeige

SamMobile bestätigt, dass alles beim Alten bleibt. Das Galaxy Z Flip 6 soll genau dasselbe AMOLED-Panel an der Außenseite nutzen, wie es schon im Galaxy Z Flip 5 (Test) zum Einsatz kommt. Der Mehrwert des Außendisplays mit dieser Panel-Technologie bleibt erhalten. Alles andere würde auch ein schlechtes Licht auf Samsung werfen.

Ein AMOLED-Panel hat große Vorteile gegenüber einem LCD-Panel, weil nur die Bereiche mit Energie versorgt werden müssen, die auch wirklich in Farbe dargestellt werden. Alles in Schwarz verbraucht keine Energie, weil es gar nicht angesteuert wird. Ideal also für den Einsatz bei so einem Außendisplay. Ein LCD-Panel muss hingegen komplett mit Energie versorgt werden, weil die Pixel nicht einzeln angesteuert werden.

Anzeige

Am Beispiel von Fernsehern erklären wir euch die Unterschiede:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Samsung-Event steht vor der Tür

Samsung veranstaltet am 10. Juli 2024 das nächste große Galaxy-Unpacked-Event. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die vielen Leaks der letzten Wochen wirklich der Wahrheit entsprechen. Wir werden euch mit allen Informationen dazu versorgen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.