Thermomix-Besitzer müssen mehr zahlen, wenn sie nicht schnell reagieren

Der Thermomix ist aus vielen deutschen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Mit ihm können extrem viele Gerichte zubereitet werden. Für alle, die Inspiration brauchen, bietet Vorwerk mit Cookidoo eine riesige Sammlung von Rezepten an, die speziell für den Thermomix gedacht sind. Kostenlos gibt es den Zugang trotz des hohen Anschaffungspreises nicht. Nach einer ersten Preiserhöhung vor zwei Jahren wird der Preis bald wieder erhöht. Ihr könnt euch den alten Preis aber noch für eine gewisse Zeit sichern.

Thermomix-Besitzer müssen mehr für Abo zahlen

Wenn ihr einen Thermomix besitzt oder bald kaufen wollt, dann solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr nicht noch im Juli ein Abo bei Cookidoo abschließen wollt. Wie Vorwerk nämlich aktuell mitteilt, wird der Preis ab dem 29. Juli 2024 auf 60 Euro im Jahr angehoben. Bisher kostet es 48 Euro im Jahr, vor der letzten Erhöhung 2022 waren es noch 36 Euro im Jahr. Innerhalb weniger Jahre hat sich der Preis also fast verdoppelt (Quelle: Cookidoo).

Vorwerk erhöht den Preis des Cookidoo-Jahres-Abos am 29. Juli 2024. (Bildquelle: Vorwerk)

Wenn ihr schon ein Cookidoo-Abo habt, dann ändert sich für euch nichts. Bestandskunden sind von der Preiserhöhung zunächst ausgeschlossen. Es bleibt beim Preis von 48 Euro im Jahr. Nur wenn ihr aktuell darüber nachdenkt, ob ihr euch ein Cookidoo-Abo zulegen wollt, dann solltet ihr das bis zum 28. Juli 2024 machen, denn danach wird es teurer. Und 60 Euro im Jahr für eine Rezeptsammlung ist nicht wenig – auch wenn diese speziell für den Thermomix gemacht sind. Aber da findet ihr im Netz und auf YouTube auch viele leckere Rezepte, die nichts kosten.

6 Monate kostenloses Probe-Abo von Cookidoo

Als zusätzlichen Anreiz für den Abschluss eines Cookidoo-Jahres-Abos bietet Vorwerk bis zum 28. Juli 2024 zudem noch ein sechsmonatiges Probe-Abo an. Lest euch beim Abschluss nur genau das Kleingedruckte durch, wie es nach den sechs Monaten weitergeht. So könnt ihr erst einmal herausfinden, ob ihr in den nächsten Monaten wirklich so viele Rezepte nachkocht und nutzt oder ob sich die Ausgabe gar nicht lohnt. Wollt ihr nicht so viel Geld für eine Küchenmaschine ausgeben, dann könnte die Alternative von Lidl etwas für euch sein (bei Lidl anschauen). Zuletzt wurde der Preis für den Thermomix nämlich erhöht.

