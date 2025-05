Aldi verkauft Fahrradheld für 199 Euro – viel zu teuer? Von wegen! Er ist fast ausverkauft

Ob auf dem Weg zur Arbeit oder bei ausgedehnten Wochenendtouren – die Deutschen lieben ihr Fahrrad. Dabei darf natürlich auch der passende Fahrradhelm nicht fehlen. Aldi verkauft seit 4. Mai ein Modell von Prophete, das euch nicht nur Schutz bietet, sondern mit dem ihr auch blinken, Videoaufnahmen anfertigen und Musik hören könnt.

Update vom 5. Mai 2025: „Weniger als 25 verfügbar“ – Der smarte Prophete-Helm, den Aldi aktuell im Online-Shop verkauft, scheint trotz des hohen Preises beliebt zu sein. Wer den mit allerlei Funktionen ausgestatteten Fahrradheld interessant findet – mehr dazu weiter unten im Artikel – und ihn sich nicht entgehen lassen will, sollte lieber auf Nummer sicher gehen und zeitnah zuschlagen. Ansonsten geht ihr vielleicht leer aus. PROPHETE Smart Bluetooth Helm Inmold-Technologie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.05.2025 11:38 Uhr

Originalartikel vom 28. April 2025:

Immer mehr Leute schwingen sich wieder aufs Rad – bei den aktuellen Temperaturen auch kein Wunder! Doch wer sich auf den Sattel schwingt, sollte auch einen Helm tragen – sicher ist sicher! Bei Aldi kriegt ihr ab dem 4. Mai 2025 im Online-Shop einen Fahrradhelm für 199,00 Euro (zzgl. 5,95 Euro Versand – bei Aldi anschauen) im Angebot, der euch nicht nur bei Unfällen schützt, sondern etliche praktische Zusatzfunktionen bietet.

So könnt ihr mit dem Smart-Bluetooth-Helm von Prophete unter anderem Musik per Bluetooth hören, Anrufe entgegennehmen, Video- und Fotoaufnahmen mit der eingebauten Kamera anfertigen und über das auf der Rückseite integrierte LED-Licht sogar blinken oder es als Bremslicht nutzen. Ein praktisches Visier schützt euch zudem vor Regen oder herumschwirrenden Insekten – ein echter Alleskönner also.

Die Optik des Helms ist vielleicht Geschmackssache, aber der Funktionsumfang kann sich sehen lassen. (© Prophete)

Für wen lohnt sich der praktische Fahrradhelm bei Aldi?

Technikbegeisterte Alltagsradler : Wer sein Smartphone unterwegs zur Navigation oder für Anrufe nutzt, wird die integrierten Bluetooth-Lautsprecher und das Freisprechsystem zu schätzen wissen.

Pendler und Tourenfahrer : Für alle, die täglich zur Arbeit pendeln oder lange Fahrradtouren lieben, bietet der Helm zusätzlichen Schutz und clevere Funktionen. Die Full-HD-Kamera dokumentiert die Fahrt, während Richtungswechsel bequem über eine Fernbedienung angezeigt werden können.

Weniger geeignet ist der Helm für rein sportlich orientierte Rennradfahrer, die auf möglichst geringes Gewicht und maximale Aerodynamik setzen. Mit seinen rund 500 Gramm ist der Smart-Helm zwar leicht, aber nicht so federleicht wie klassische Rennradhelme.

PROPHETE Smart Bluetooth Helm Inmold-Technologie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.05.2025 11:38 Uhr

Hightech trifft Sicherheit: Die Funktionen im Überblick

Der „Prophete Smart Bluetooth Helm“ kombiniert clevere Technik mit robuster Bauweise:

Inmold-Technologie für eine besonders leichte und stabile Helmschale

für eine besonders leichte und stabile Helmschale Full-HD-Kamera (1.920 x 1.080 px) zur Video-Aufzeichnung von Fahrten

(1.920 x 1.080 px) zur Video-Aufzeichnung von Fahrten Bluetooth 4.0 für Musikstreaming, Anrufe und Sprachassistenten

für Musikstreaming, Anrufe und Sprachassistenten Anzeigesignale für Richtungswechsel und als Bremslicht – steuerbar per Fernbedienung

Die praktische Fernbedienung steuert die LED-Anzeige auf der Rückseite des Helms. (© Prophete)

Lautsprecher im Helm integriert, für Wiedergabe ohne Außengeräusche zu blockieren

integriert, für Wiedergabe ohne Außengeräusche zu blockieren Integriertes und abnehmbares Visier als Gesichtsschutz

als Gesichtsschutz Helm-Akku aufladbar via USB-C

Die angefertigten Videos und Fotos werden auf einer im Helm einlegbaren MicroSD-Karte (nicht enthalten) gespeichert. Aldi bietet den Helm in zwei unterschiedlichen Größen an: 54 - 58 cm (M) und 58 - 61 cm (L).

Einziges Manko: Die integrierte Kamera scheint keine Dashcam-Funktion zu haben. Sie nimmt also nicht automatisch bei einem Unfall die letzten paar Sekunden auf. Ihr müsst die Videoaufnahme selbst über die Tasten, die sich seitlich am Helm befinden, starten und beenden.

Warum sich der Deal wirklich lohnt

Aldi will 199 Euro für den Helm sehen – das klingt im ersten Moment teuer. Doch der UVP liegt bei stolzen 299,95 Euro, sodass Aldi-Kunden beim Kauf über den Discounter satte 100 Euro sparen. Andere Modelle sind zwar mitunter noch günstiger zu haben, verzichten dafür aber auf die integrierte Kamera oder die praktische Fernbedienung (bei Amazon anschauen).

Gerade in Zeiten zunehmender E-Bike- und Pedelec-Nutzung ist ein solcher „Smart Helm“ ein praktischer Begleiter – für mehr Sicherheit, bessere Sichtbarkeit und einen Hauch Luxus auf dem Rad.

Foto, Video, Anrufe annehmen oder Licht einschalten: Die Bedienelemente für den Helm befinden sich auf der linken Seite. (© Prophete)

