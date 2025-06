Autofahrer müssen aufpassen: Die Gefahr lauert direkt vor euren Augen

Autos werden immer größer – und gleichzeitig unübersichtlicher.

Eine neue Untersuchung aus den USA zeigt nun, wie stark die Sicht nach vorn bei beliebten Fahrzeugmodellen eingeschränkt ist. Besonders eine Fahrzeuggruppe schneidet dabei schlecht ab.

Autos verlieren zunehmend den Durchblick

Laut einer Studie des US-Verkehrsministeriums und des Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) hat sich die Sichtweite nach vorn bei mehreren weit verbreiteten Autos in den letzten 25 Jahren deutlich verschlechtert. Das geht stark zu Lasten der Sicherheit.

Am drastischsten ist die Entwicklung beim Honda CR-V. Im aktuellen Modell sehen Fahrer nur noch 28 Prozent des zehn Meter großen Sichtfelds vor dem Wagen, während es beim alten Modell noch 68 Prozent waren. Auch der Chevrolet Suburban und der Ford F-150 zeigen starke Einbußen. Die größten Schwächen offenbaren sich bei SUV- und Pick-up-Modellen mit hoher Front und breiter Motorhaube.

In der Studie kam erstmals eine 360-Grad-Kamera zum Einsatz, um die realen Sichtverhältnisse aus dem Fahrzeug heraus zu erfassen. Die Bilder wurden in ein Luftbild umgerechnet, das exakt zeigt, welche Flächen vor dem Auto sichtbar sind und welche nicht. Die Forscher berücksichtigten zudem verschiedene Fahrergrößen sowie den Einfluss von A-Säulen, Motorhauben und Außenspiegeln auf das Sichtfeld.

Autos: Gefährliche Blindzonen nehmen zu

Die neuen Messergebnisse decken sich mit einem Trend, den viele Autofahrer auch in Europa wahrnehmen. Moderne Karosseriedesigns mit hohem Aufbau und wuchtiger Front sorgen für immer größere tote Winkel. Fußgänger, besonders Kinder, geraten dadurch häufiger in Gefahr. Allein in den USA starben 2022 mehr als 7.500 Menschen bei Verkehrsunfällen als Fußgänger, so viele wie seit über 40 Jahren nicht mehr.

Der zunehmende Verlust der Sicht nach vorn betrifft nicht alle Fahrzeugtypen gleich stark. Während SUVs und Pick-ups stark betroffen sind, schneiden klassische Limousinen wie der Honda Accord oder der Toyota Camry deutlich besser ab. Das IIHS will nun 150 weitere Modelle untersuchen und fordert bereits Maßnahmen, um das Design großer Fahrzeuge zu überdenken (Quelle: Auto Motor und Sport).