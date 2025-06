WhatsApp Gruppeneinladung: So verhindert ihr ungewünschtes hinzufügen

Ihr habt keine Lust, ungefragt in WhatsApp-Gruppen hinzugefügt zu werden? Mit wenigen Schritten könnt ihr in den Einstellungen festlegen, wer euch in eine Gruppe einladen darf. Wie das geht, zeigen wir euch hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So schützt ihr euch vor unerwünschten WhatsApp-Gruppen

In den Einstellungen könnt ihr selbst bestimmen, wer euch zu Gruppen hinzufügen darf. Achtet darauf, die aktuelle Version von WhatsApp auf eurem Smartphone zu haben.

Anzeige

So erreicht ihr die Funktion:

Öffnet in WhatsApp die Einstellungen. Navigiert zu Datenschutz und wählt Gruppen. Dort könnt ihr zwischen 3 Optionen wählen.

Wählt in den Einstellungen „Datenschutz“ und tippt auf „Gruppen“. (© GIGA)

Wer kann mich in Gruppen hinzufügen?

Alle

Meine Kontakte

Meine Kontakte außer …

Anzeige

Die Option „Niemand“ gibt es nicht mehr. Um eure Privatsphäre maximal zu schützen, wählt „Meine Kontakte außer...“ und markiert die Kontakte, die ihr der Liste hinzufügen wollt.. So kann euch niemand mehr ungefragt einer Gruppe hinzufügen.

Hinweis: Denkt daran, neue Kontakte manuell zu ergänzen.

WhatsApp: Gruppeneinladung erhalten

Falls ihr euren Kontakten erlaubt habt, euch in Gruppen hinzuzufügen, bekommt ihr einen Einladungslink, der 72 Stunden gültig ist. Diesen Einladungslink könnt ihr annehmen oder ablehnen.

Weitere Tipps zu Gruppenchats

Chats, in denen ihr bereist seid, könnt ihr einfach stummschalten.

Blockiert Kontakte, die euch immer wieder einladen.

Bei Gruppeneinladungen von unbekannten Nummern solltet ihr vorsichtig sein. Hier könnten Betrüger hinter stecken.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.