Kühlbox bei Lidl: Groß, elektrisch und eiskalt günstig

Jetzt klettern die Temperaturen wieder – Zeit, Speis und Trank ins Kühle zu bringen. Für Unterwegs und im Garten eignet sich da eine Kühlbox. Die gibt’s derzeit richtig günstig bei Lidl im Onlineshop.

Jetzt bei Lidl: Vollelektrische Kühlbox für nur 49,99 Euro

Die vollelektrische Kühlbox von Lidl hört auf den Namen „CRIVIT CEK 29 B5“ und ist derzeit für nur 49,99 Euro im Onlineshop des Discounters zu haben. Ein direkter Preisvergleich fällt zunächst schwer, handelt es sich doch um eine exklusive Eigenmarke. Allerdings kosten vergleichbare Kühlboxen meist mehr, zum Beispiel dieses Modell bei Amazon – bietet weniger Platz, ist aber sogar noch etwas teurer.

Elektro-Kühlbox, mit zusätzlicher Warmhaltefunktion

Apropos Platz, davon hat die Kühlbox reichlich – ganze 29 Liter Fassungsvermögen. „Umgerechnet“ bedeutet dies laut Hersteller 6 Stück 1,5- bzw. 2-Liter-Flaschen stehend beziehungsweise jede menge Dosen. Die Box besitzt auch gleich zwei Stromanschlüsse: 230 Volt für die normale Steckdose und einen 12-V-Zigarettenanzünder für die Energieversorgung im Auto, beide Kabel können für den Transport leicht verstaut werden. Damit schafft die Box eine Kühlung bis zu 20 Grad unter Umgebungstemperatur. Die Box kann übrigens nicht nur kühlen, legt man den Schalter um, wird gewärmt auf circa 65 Grad. Die Box erfüllt also auch in der kalten Jahreszeit ihren Dienst.

Übrigens: Es geht auch gänzlich ohne Strom. Wer normale Kühlpacks (nicht im Lieferumfang) verwendet, nutzt das Gerät einfach als klassische Kühlbox – die dicken Isolierwände garantieren die Funktion.

Lohnt sich der Kauf der Lidl- Kühlbox?

In jedem Fall, mann muss sich nur die Bewertungen bei Lidl anschauen – 4,7 von 5 Sterne. Auch der Autor dieser Zeilen kann dies bestätigen. Die Box ist bei Lidl schon ein echter Klassiker und es gab sie so ähnlich in den letzten Jahren immer wieder zu kaufen.

Unsereiner nutzt die Kühlbox beispielsweise zum „Frischfleisch-Transport“ – die Kühlkette bleibt so erhalten, auch wenn der Einkauf mal wieder etwas länger dauert. Praktisch und dabei noch nicht mal teuer.

So finden wir die besten Schnäppchen

