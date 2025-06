Braun Series 5 bei Lidl: Hochwertiger Elektrorasierer zum Tiefstpreis

Wer gerade auf der Suche nach einem modernen Elektrorasierer ist, sollte sich das aktuelle Angebot für ein Modell von Braun bei Lidl genauer ansehen. Aber was macht den Rasierer aus, und ist das Angebot wirklich so gut, wie es auf den ersten Blick scheint?

Der Braun Series 5 51-M1200s wird bei Lidl aktuell für 69,99 Euro angeboten – ein deutlicher Preisunterschied zur UVP von 149,99 Euro (Angebot bei Lidl ansehen). Es kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu.

Braun Series 5 51-M1200s Statt 149,99 Euro UVP: Elektrorasierer mit 3 flexiblen Klingen, AutoSense-Technologie, EasyClean-System, bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2025 13:52 Uhr

Für wen lohnt sich der Braun-Rasierer bei Lidl?

Flexibles 3-Klingen-System und AutoSense-Technologie

EasyClean-System und komplett wasserdichtig

Kein integriertes Ladestandsdisplay

Der Braun Series 5 hat 3 flexible Klingen, die sich präzise an eure Gesichtskonturen anpassen. Das sorgt für eine besonders gründliche und gleichzeitig sanfte Rasur. Dank der integrierten AutoSense-Technologie passt sich der Rasierer automatisch an die Dichte eures Bartes an – praktisch, wenn ihr einen dichteren Bartwuchs habt oder zwischendurch mal ein, zwei Tage auslasst.

Ein weiteres Highlight ist das EasyClean-System, das euch die Reinigung des Geräts spürbar erleichtert. Anders als bei vielen anderen Rasierern müsst ihr hier den Scherkopf nicht abnehmen, um ihn zu reinigen. Einfach unter fließendes Wasser halten, und schon ist der Rasierer wieder einsatzbereit. Gerade im Alltag, wenn die Zeit knapp ist, kann das ein echter Vorteil sein.

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku bietet bis zu 50 Minuten Betriebszeit – das entspricht etwa drei Wochen Rasur bei täglicher Nutzung. Falls es mal schnell gehen muss, reicht eine fünfminütige Schnellladung für eine komplette Rasur. Das macht den Braun Series 5 auch ideal für Reisen oder hektische Morgen.

Der Rasierer ist zu 100 Prozent wasserdicht, was euch maximale Flexibilität bietet: Egal, ob ihr lieber trocken rasiert oder den Rasierer unter der Dusche oder mit Rasierschaum nutzen möchtet – der Braun Series 5 macht alles mit. Praktisch ist auch der mitgelieferte Präzisionstrimmer-Aufsatz, mit dem ihr Schnurrbart und Koteletten in Form bringen könnt.

Braun Series 5 51-M1200s jetzt ab 69,99 € bei Lidl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2025 13:52 Uhr

Lidl-Deal: Zuschlagen oder warten?

Mit 69,99 Euro liegt der Braun Series 5 aktuell bei Lidl deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Für ein Gerät in dieser Ausstattungsklasse ist der Preis wirklich attraktiv. Besonders, wenn euch Eigenschaften wie Flexibilität, einfache Reinigung und eine lange Akkulaufzeit wichtig sind, bekommt ihr hier ein solides Gesamtpaket. Wer ohnehin einen neuen Rasierer braucht, kann hier wenig falsch machen – allerdings gilt das Angebot nur solange der Vorrat reicht.

