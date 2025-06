Nissan Leaf kehrt zurück: Erstes E-Auto hat heute harte Konkurrenz

Nissan bringt mit dem Leaf das erste echte E-Auto zurück – mit einigen Updates, um die Konkurrenz aufzuscheuchen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nissan bringt den Leaf zurück in einer rundum erneuerten Version – immerhin das erste E-Auto für den Massenmarkt. Starke 604 km Reichweite, smarte Funktionen, ein hohes Ladetempo und Sprachsteuerung sollen dem Stromer-Pionier zu einem weiteren Durchbruch verhelfen.

Anzeige

Mit diesen Specs will der Nissan Leaf überzeugen

52 oder 75 kWh Batteriekapazität

436 oder 604 km Reichweite (finale Homologation steht noch aus)

Schnellladen mit bis zu 150 kW

160 km/h Höchstgeschwindigkeit

integrierte Google-Dienste

Sprachsteuerung für Navigation, Medien und Klima

437 l Kofferraumvolumen

vernetzte Funktionen per Smartphone steuerbar

fortschrittliche Assistenz, Sicherheits- und Komfortsysteme

Während Nissan schon eine Menge Details verraten hat, bleibt der Preis noch ein Geheimnis. Optisch und mit fast identischen Maßen erinnert der Leaf an den e-C4 von Citroën – der Look steht Nissan gut.

Auch die Batteriekapazität beim e-C4 ist zumindest mit der kleineren beim neuen Leaf vergleichbar. Der Citroën geht für einen Startpreis von rund 32.000 Euro weg. Ich erwarte, dass Nissan etwas mehr verlangt – erst recht für den größeren Akku.

Anzeige

Pionier-Stromer kommt auf der Höhe der Zeit an

Ich bin vor allem gespannt, wie sich der Leaf im Vergleich zur alten Version am Markt behaupten wird. Technisch bringt die Neuauflage vieles mit, was es dafür braucht. Nur gab es für den ersten Leaf jahrelang überhaupt keine Konkurrenz, was inzwischen ganz anders aussieht.

Spannend finde ich dabei vor allem die Kamerafunktion „Durchsicht durch die Motorhaube“, mit der Nissan für übersichtliches Ein- und Ausparken wirbt – können auch andere, aber die Japaner sind sich wohl sicher, dass sie es besonders gut machen.

Auch die Sprachsteuerung habe ich inzwischen im Auto schätzen gelernt. Wie gut sie arbeitet und wie viel damit zu erreichen ist, davon hängt für mich viel für den neuen Leaf ab.

Seit seinem Start 2010 verkaufte sich der alte Leaf laut Hersteller rund 700.000 mal weltweit, bevor 2023 der Schlussstrich unter die zweite Version gezogen wurde – ein fast schon biblisches Alter für ein E-Auto und eine echte Ansage an Konkurrenten, die das erst einmal nachmachen müssen.