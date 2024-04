Abschied von einem Klassiker: Nissan beendet die Produktion dieses beliebten Elektro-Modells

Nissan hat einige Elektro-Auto-Modelle in petto, trennt sich nun aber von einem Produkt. Es geht um den Leaf, dessen Herstellung ein Ende findet.



Die Produktionsstätte Sunderland legt die Schraubenschlüssel beim Elektro-Modell Leaf nieder, um sich auf neue E-Autos fokussieren zu können. Insgesamt sollen drei neue Elektro-Autos in Herstellung gehen, wobei dazu auch der direkte Nachfahre des Leaf gehört, wie Sunderland Echo berichtet. Schon 2021 gab die Sunderland-Fabrik bekannt, dass neue E-Autos auf den Markt kommen sollen.

Ihr fragt euch, ob sich E-Autos bereits lohnen? In unserem Video erfahrt ihr mehr zu diesem Thema:

Anzeige

E-Autos: Lohnt sich jetzt schon ein Kauf? Abonniere uns

auf YouTube

Nissan Leaf: Nach 13 Jahren ist Schluss

Nissan selbst gibt dazu bekannt, dass der Nissan Leaf als erstes in Massen angefertigtes Elektro-Auto nach 13 Jahren seine Lebensspanne in Europa beendet. Das zu 100 Prozent elektrische Auto habe für große Erfolge bei Nissan gesorgt, so ein offizieller Sprecher von Nissan. Allerdings können europäische Käuferinnen und Käufer noch so lange den Leaf erhalten, wie der Vorrat reicht. Nissan macht hier aber nicht Schluss, denn Ende 2023 gab der Autohersteller neue Details zu den kommenden Elektro-Auto-Modellen bekannt.

Anzeige

Elektro-Autos von Nissan: Auf welche Modelle dürft ihr euch freuen?

Drei E-Autos hat Nissan in der Pipeline. Dabei geht es um neue Modelle des Qashqai, Juke und eben auch des Leaf. Als Basis dienen die Konzepte der Autos Hyper Urban, Hyper Punk und Chill-Out. All diese Modelle sollen ebenfalls in Sunderland in Herstellung gehen, allerdings ist noch nicht klar, wann die E-Autos auf den Markt kommen.

Anzeige

Die aktuellen Entwicklungen dürften auf kurz oder lang die Verkaufszahlen des Leaf übertreffen. Global gesehen hat Nissan 650.000 Leaf-Modelle abgesetzt, doch da die großen Automärkte einen immer größeren Elektro-Auto-Anteil auf den Straßen fordern, dürfte Nissan künftig deutlich mehr Absätze zu verzeichnen haben.