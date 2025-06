Aldi Nord und Süd stehen vor dem Aus

Wer profitiert am Ende?

Ausgerechnet in Zeiten hoher Lebensmittelpreise und wachsender Marktmacht der Handelskonzerne planen die Aldi-Dynastien ihre Wiedervereinigung. Während sich der Normalbürger am Discounter-Regal den Kopf über die hohen Preise zerbricht, zimmern die Milliardärsfamilien im Hinterzimmer an einem noch mächtigeren Handelsriesen. Da darf man gespannt sein, ob am Ende wirklich die Kunden oder nur die Albrecht-Dynastie profitiert.