Aldi schützt eure Wertsachen ab heute für nur 9,99 Euro

Wenn ihr gern Schmuck, Bargeld oder andere Wertgegenstände im Haus aufbewahren wollt, dann kennt ihr das Problem. Wo versteckt man die Sachen, damit sie bei einem Einbruch nicht entdeckt werden? Eine Lösung könnten kleine Fake-Safes sein, die Aldi ab dem 26. Mai 2025 für nur 9,99 Euro pro Stück verkauft.

Aldi Nord verkauft Fake-Safes für 9,99 Euro

Egal ob Bargeld oder Schmuck. Jeder von uns hat Wertsachen im eigenen Zuhause gebunkert. Während viele auf einen echten Safe setzen, will nicht jeder so viel Geld ausgeben und alles an einem Ort aufbewahren. Wollt ihr eure Wertgegenstände unauffällig im Haus verteilen, dann könnten kleine Geheimverstecke etwas für euch sein. Die verkauft Aldi Nord ab dem 26. Mai 2025 für nur 9,99 Euro pro Stück. Im Prospekt ist das Angebot bereits gelistet:

Aldi verkauft Geheimverstecke für Wertsachen für 9,99 Euro pro Stück. (© Aldi-Nord-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Vor- und Nachteile der kleinen Fake-Safes von Aldi

Die kleinen Fake-Safes sind an den richtigen Orten so gut wie unsichtbar zu platzieren.

Beim Buch-Safe entfällt der Schlüssel und ihr könnt eine Zahlenkombination wählen.

Wenn die Fake-Safes gefunden werden, sind sie für Diebe leicht zu öffnen.

Für wen lohnt sich der Kauf so eines Fake-Safes?

Im Grunde genommen für alle, die einfach ein wenig Bargeld oder Schmuck verstecken wollen. Dabei solltet ihr aber darauf achten, dass die Wertsachen nicht zu groß und teuer sind. Es bringt nichts, 10.000 Euro in Scheinen oder eine Rolex in so einem Geheimversteck unterzubringen und zu erwarten, dass die Sachen dort sicher und unauffindbar sind. Wollt ihr aber ein wenig verstecken, ist das sicher eine gute Lösung.

Aldi bietet einen Kerzen-Safe, einen Dosen-Safe und einen Buch-Safe an. Die Preise von 9,99 Euro pro Stück sind wirklich gut. Bei Amazon kostet so ein sehr ähnlicher Buch-Safe deutlich mehr:

Es gibt noch viele weitere Lösungen, wie ihr eure Wertsachen gut verstecken könnt. In diesem Artikel habe ich eine Liste der besten Lösungen zusammengestellt.

