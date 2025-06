„N“-Symbol bei Android: Wo kommt es her und was bedeutet das in der Statusleiste?

Über die Statusleiste im oberen Bereich des Home-Screens eines Android-Geräts kann man viele verschiedene Informationen zum Gerätezustand ablesen. So findet man hier etwa den aktuellen Akku-Stand oder die Qualität einer WLAN-Verbindung. In vielen Fällen kann sich hier auch ein Viereck mit einem „N“ in der Mitte zeigen. Was bedeutet das Symbol?

Das steckt hinter dem „N“-Symbol

Das „N“-Icon in der Statusleiste zeigt an, dass die NFC-Funktion am Smartphone aktiviert ist. Wird das Symbol angezeigt, können also verschiedene Funktionen per NFC durchgeführt werden. Dahinter stecken drahtlose Datenübertragungen mit anderen NFC-fähigen Geräten und Terminals. Was kann man damit machen?

„NFC“ steht für „Near Field Communication“.

Ähnlich wie bei Bluetooth handelt es sich hierbei um einen Standard für die Datenübertragung über einen kurzen Abstand.

Bei NFC ist die Reichweite mit wenigen Zentimetern viel geringer als bei Bluetooth.

Zeigt sich das Symbol, ist im Smartphone ein NFC-Chip verbaut und die Funktion aktiviert.

In den Einstellungen könnt ihr das auch ausschalten. Dann verschwindet das „N“-Symbol.

Das Smartphone kann bei der aktivierten Funktion je nach Anwendungsfall an ein NFC-Lesegerät gehalten werden, um eine bestimmte Funktion auszulösen.

Wurde ein entsprechendes Konto eingerichtet, kann man über NFC zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt bezahlen. Daneben kann NFC als schnelle Verbindungsmöglichkeit mit Bluetooth-Zubehör genutzt werden. Mit einer zusätzlichen App und einem NFC-Sticker kann man sogar die WLAN-Verbindung per NFC und ohne mühselige Eingabe des mehrstelligen WLAN-Schlüssels herstellen. Auch kleine Datenmengen können darüber verschickt werden. So lassen sich zum Beispiel Kontakte oder Links an ein anderes Smartphone per NFC übertragen.

Je nach Smartphone-Hersteller unterscheidet sich die NFC-Anzeige. Bei Google-Pixel-Geräten erscheint das Symbol nur, wenn eine Verbindung aktiv ist. Bei Samsung-Galaxy-Smartphones seht ihr das N-Symbol erst, wenn ihr die Schnelleinstellungen nach unten zieht. Bei anderen Herstellern könnt ihr im Statusleisten-Menü auswählen, ob das N-Zeichen auftaucht oder ausgeblendet sein soll.

„N“-Symbol aus der Statusleiste entfernen

Bei iPhones ist die NFC-Funktion immer aktiviert. Apple-Geräte nutzen die Technologie derzeit für Apple-Pay-Zahlungen. Das Symbol wird dort nicht angezeigt, auch wenn NFC im Hintergrund aktiv ist.

Nutzt ihr die Möglichkeiten von NFC gar nicht, könnt ihr NFC bei Android deaktivieren und das „N“-Zeichen so ausblenden:

Steuert den Homescreen an. Wischt von oben nach unten, um die Schnelleinstellungen aufzurufen. Hier findet sich der Eintrag „NFC“ mit dem genannten Symbol. Drückt auf den Eintrag. Der Button wird grau unterlegt und die Funktion ist somit deaktiviert. Im Ergebnis verschwindet auch das „N“ aus der Statusleiste.

Ihr findet die Option auch in den Verbindungseinstellungen. Der Akkuverbrauch ist im aktivierten Zustand minimal.

An anderer Stelle zeigen wir euch weitere Bedeutungen von Symbolen in der Android-Statusleiste.

