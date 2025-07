Amazon-Spar-Trick für 4 teure Produkte, bei denen ihr hofft, dass sie im Angebot sind

Die Prime Days 2025 stehen vom 8. bis zum 11. Juli vor der Tür. Dann beginnt wieder die muntere Schnäppchenjagd und mit einem besonderen Trick wird sie noch erfolgreicher.

Die Prime Days kommen

Haltet euch fest, dieses Jahr gibt es nicht nur einen Prime Day, sondern gleich vier Stück! Amazon machts anders als sonst und bietet euch die Möglichkeit, bares Geld zu sparen. Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir einen Trick für euch. Legt euch Wunschzettel mit all euren Must-Haves an, denn dann seht ihr auf einen Blick, was im Angebot ist. Manchmal sind es Luxusgegenstände, manchmal aber auch nur Alltagsgoodies, die sonst zu teuer sind. Vier stellen euch vier Produkte vor, die einen Platz auf der Wunschliste verdient haben.

Übrigens hat MediaMarkt in der Vergangenheit während der Vergünstigungen auf Amazon oft ebenfalls seine Preise gedrückt – womöglich ergibt sich dort auch das ein oder andere Schnäppchen für euch.

DJI Mini 4K-Drohne: Der Bestseller Nummer eins bei Amazon

Wenn ihr an den kleinen Fluggeräten interessiert seid, haltet die DJI Mini 4K Drohne im Auge (auf Amazon ansehen). Mit etwas Glück bekommt ihr sie während der Prime Days günstiger. Sie ist mit einer 4K-UHD-Kamera ausgestattet und bietet euch zehn Kilometer Videoübertragung bei automatischer Rückkehr.

Der vollgeladene Akku liefert 31 Minuten Flugzeit. Das Beste ist, dass ihr für diese Drohne keine Prüfung braucht, denn sie wiegt unter 249 Gramm. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, sie in den Kategorien A1 und A3 zu fliegen, ohne Prüfung.

Das perfekte Gerät, wenn ihr den Sonnenaufgang aufzeichnen wollt oder nachts spektakuläre Mondaufnahmen macht. Bei Amazon findet ihr weitere Sets, mit denen ihr bis zu 93 Minuten aufzeichnen könnt. Wir sagen: Ab auf die Wunschliste, mit etwas Glück gibt es die DJI Mini 4K-Drohne noch günstiger.

Ihr wollt schon jetzt wissen, das DJI kann? Dann schaut euch die DJI Mini 2 im Video an.

4K UHD-Smart TV: Die Neuheit aus der Amazon Fire TV-4-Serie

Mit dem 43 Zoll großen 4K UHD-Smart-TV der Amazon Fire TV-4-Serie holt ihr euch zuverlässige Qualität ins Haus (auf Amazon ansehen). Ihr streamt lineares TV ganz bequem, ohne dass ihr einen digitalen Kabelanschluss benötigt. Perfekt, wenn ihr dafür kein Geld ausgeben wollt.

Auf Wunsch bekommt ihr den Fernseher auch in 55 Zoll und 50 Zoll, ganz nach eurem Bedarf. Bei Amazon könnt ihr die Wandmontage für weniger als 100 Euro einfach dazubuchen.

Zu den Highlights des Produkts gehören:

4K Ultra HD-Bild

Dolby Digital Plus

Gestochen scharfe Bildübertragung

Alexa Sprachfernbedienung

Geeignet für Streamingdienste wie Netflix und Co.

Viele Alexa-Skills für die Fernbedienung

In der 43-Zoll-Größe eignet sich der Fernseher perfekt fürs kleinere Low-Board oder als Zweitgerät im Schlafzimmer.

Apple AirPods 2: Kabellose In-Ears der neuesten Generation

Wenn ihr schon immer die neuesten Apple AirPods der zweiten Generation haben wolltet, packt sie jetzt auf die Wunschliste (auf Amazon ansehen). Mit etwas Glück gibt es sie zu den Prime Days günstiger. Sie haben eine Hörhilfefunktion an Bord und einen wissenschaftlich geprüften Hörtest.

Die Geräuschunterdrückung schirmt lästigen Lärm von außen ab, der H2-Chip ermöglicht euch Hi-Fi-Sound in bester Qualität. Um die Kopfhörer aufzuladen, packt ihr sie ins Case und ladet sie per USB-C.

Die intelligente Geräuschsteuerung blendet in der Umgebung bis zu zweimal so viele Hintergrundgeräusche aus wie gewohnt. Ihr hört euer Umfeld, der Transparenzmodus überblendet Geräusche, die nicht gewünscht sind.

Enders Gasgrill Urban II: Schnappt euch den Tischgrill für den Sommer

Mit dem Enders Gasgrill Urban II grillt ihr geruch- und qualmlos auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten (auf Amazon ansehen). Der Edelstahlbrenner sorgt für eine gleichmäßige Temperatur, die ihr mit dem integrierten Grill-Thermometer jederzeit prüfen könnt. Ein zweiter Edelstrahlbrenner ermöglicht indirektes Grillen und Garen.

Die Marke Endes wurde zu 95 Prozent positiv bewertet und gehört daher zu den Top-Brands bei Amazon. Im Lieferumfang sind Garhaube, Fettauffangschale und Topfroste enthalten. Das schwarze Gerät hat eine Gesamtgröße von 95 x 42 x 34,5 Zentimeter.

Fazit: Jetzt Wunschliste anlegen und zu den Prime Days clever shoppen

Ihr wollt sparen und euch trotzdem was gönnen? Dann nutzt die Prime Days vom 8. bis zum 11. Juli, um eure Wunschprodukte im Auge zu halten. Ob Grill oder Drohne, mit etwas Glück sind genau diese Artikel zu den Prime Days im Angebot. Und selbst wenn nicht, sollten sie auf der Wunschliste bleiben. Nach den Prime Days ist vor Black Friday und auch da gibt es wieder satte Rabatte bei Amazon.