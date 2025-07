iPhone-Nutzer sitzen gelassen: Apple blitzt nicht nur bei BMW ab

Apple hat Großes versprochen – doch die Autohersteller treten auf die Bremse.

CarPlay Ultra – vormals nur als CarPlay der nächsten Generation angekündigt –war das große Versprechen, doch die Realität sieht für iPhone-Nutzer ernüchternd aus: Immer mehr Autobauer steigen aus – darunter nicht nur BMW, sondern auch große Namen wie Audi und Mercedes. Die erhoffte CarPlay-Revolution bleibt vorerst aus, wie ein aktueller Überblick zeigt.

iPhone-Nutzer aufgepasst: Diese Hersteller setzen noch auf CarPlay Ultra

Apple versprach viel – doch der Wind dreht sich. Während Apple auf der WWDC 2022 mit großem Tamtam das CarPlay der nächsten Generation ankündigte und die Zukunft des Autofahrens skizzierte, sieht die Wirklichkeit im Jahr 2025 alles andere als revolutionär aus. Statt flächendeckender Einführung hagelt es Absagen, Zurückhaltung – und Frust (Quelle: MacRumors).

Wie ich bereits in meiner Wochenendkolumne bei GIGA schrieb: Die schön designten CarPlay-Demos in Cupertino lösen bei vielen Nutzerinnen und Nutzern Begeisterung aus, doch was nützen sie, wenn die Autobauer nicht mitziehen? Apples Plan droht zu scheitern – und iPhone-Nutzer stehen auf dem digitalen Seitenstreifen.

Immerhin: Es gibt sie, die Vorreiter – wenn auch vorerst überschaubar. Allen voran ein Luxusname:

Aston Martin (derzeit einzige verfügbare Modelle – aber nur in den USA und Kanada)

Hyundai

Kia

Genesis

Porsche (hat sein Engagement erneut bestätigt)

Doch wie viel bringt das dem Durchschnittsfahrer? Für die breite Masse ist CarPlay Ultra damit weiterhin ein unerfülltes Versprechen – vor allem in Europa.

Derzeit ein sehr teures und exklusives Vergnügen:

Diese Hersteller sagen Nein zu CarPlay Ultra

Und jetzt kommt der Dämpfer: Mindestens fünf Hersteller von Apples ursprünglicher Unterstützerliste haben inzwischen offiziell abgesagt. Darunter echte Schwergewichte:

Audi

BMW

Mercedes-Benz

Polestar

Renault

Volvo

Gerade die Absagen aus Deutschland wiegen schwer. Wer sich ein neues Premiumfahrzeug dieser Marken zulegt, muss wohl oder übel auf Apples visionäres Auto-Interface verzichten.

Besonders bitter: BMW war einst ein Vorreiter bei der Integration von Apple-Technologien im Fahrzeug. Jetzt vollzieht der Konzern eine Kehrtwende – und lässt die treue iPhone-Kundschaft im Regen stehen. Die Strategie dahinter ist klar: volle Kontrolle über das eigene Infotainment-System behalten.

General Motors: Der nächste große Verweigerer

Eine Überraschung ist es nicht, aber doch erwähnenswert: General Motors hat bereits die reguläre CarPlay-Unterstützung in seinen neuen Elektroautos gestrichen. Damit ist auch klar: Marken wie

Chevrolet

Cadillac

GMC

werden wohl auch nicht auf CarPlay Ultra setzen. Ein harter Schlag für Apple – gerade auf dem wichtigen US-Markt.

Diese Hersteller zögern noch

Einige Autobauer halten sich weiterhin bedeckt. Sie waren einst auf Apples Unterstützerliste, äußern sich aber aktuell nicht oder geben sich unentschlossen:

Honda

Acura

Ford

Lincoln

Nissan

Infiniti

Jaguar

Land Rover

Ob sie CarPlay Ultra tatsächlich umsetzen oder sich am Ende doch gegen Apple entscheiden, bleibt offen.

Diese Hersteller sind derzeit ein völliges Fragezeichen

Zu den folgenden Marken gibt es bisher gar keine klare Ansage – was entweder Desinteresse bedeutet oder schlicht völlige Unklarheit:

Toyota

Lexus

Chrysler

Dodge

Jeep

RAM

Volkswagen

Gerade bei VW ist das Schweigen bemerkenswert. Der Konzern kämpft ohnehin mit Softwareproblemen und könnte CarPlay Ultra entweder als Chance oder als Bedrohung sehen.

Unterm Strich: Das große CarPlay-Versprechen bröckelt. Immer mehr Autobauer verabschieden sich von Apples Vision oder schieben Entscheidungen auf die lange Bank. iPhone-Nutzer, die sich auf die „nächste Generation“ im Auto gefreut haben, dürften derzeit eher ernüchtert als begeistert sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt – aber sie sitzt inzwischen verdächtig weit hinten auf der Rückbank.