Gasumlage fällt weg: So viel könnt ihr bald mit einer Gasheizung sparen

Die geplante Abschaffung der Gasspeicherumlage soll euch Entlastung bringen. Doch die versprochene Preissenkung pro Kilowattstunde ist so gering, dass sie durch den steigenden CO₂-Preis mehr als ausgeglichen wird. Die kurze Verschnaufpause bei den Gaspreisen währt dabei nur sechs Monate, bevor die nächste Preiserhöhung ins Haus steht. Wir haben ausgerechnet, wie viel ihr wirklich spart.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Große Koalition will Gasspeicherumlage abschaffen

Die schwarz-rote Koalition will die Gasspeicherumlage als „Sofortmaßnahme“ abschaffen. Damit soll eine Ersparnis von 0,3 Cent pro kWh möglich sein. Aufs Jahr gerechnet, würden sich dadurch folgende Ersparnisse ergeben:

5.000 kWh (ca. 50 qm): 15 Euro

12.000 kWh (ca. 100 qm): 36 Euro

18.000 kWh (ca. 150 qm): 54 Euro

35.000 kWh (Einfamilienhaus): 105 Euro

Anzeige

Hinweis: Wir haben den durchschnittlichen Gasverbrauch in Deutschland genommen. Habt ihr ein sehr energieeffizientes Haus, wird euer Verbrauch darunter liegen. Habt ihr einen Altbau, dann sicher etwas höher. Um einen für euch genauen Betrag zu ermitteln, müsst ihr euren Verbrauch pro Jahr mit 0,003 multiplizieren und bekommt so die Ersparnis in Euro heraus.

Anzeige

Was zunächst nach einer großen Entlastung und tollem Wahlversprechen klingt, stellt sich als recht kleiner Betrag heraus, den ihr am Ende sparen könnt. Die Freude über niedrigere Heizkosten dürfte zudem nur von kurzer Dauer sein (Quelle: T-Online).

CO₂-Preis steigt kräftig

Ab Januar 2026 steigt die CO₂-Abgabe von 55 auf 65 Euro pro Tonne. Das bedeutet: Der Gaspreis erhöht sich um 1,3 Cent pro Kilowattstunde – mehr als das Vierfache der vorherigen Ersparnis durch den Wegfall der Speicherumlage. Die versprochene Entlastung wird damit zur Luftnummer. Ab 2027 wird es mit einer Gasheizung so richtig teuer.

Anzeige

Wer wirklich sparen möchte, sollte sich also nach einem neuen Gasanbieter mit Preisbindung umschauen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.