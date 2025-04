Mehr geht nicht: XXL-Balkonkraftwerk mit 2.000 Watt zum Schnäppchenpreis erhältlich

Wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk kaufen wollt, das die gesetzlichen Vorgaben komplett ausreizt, dann solltet ihr bei Solakon reinschauen. Dort gibt es ein Modell mit vier 500-Watt-Modulen zu einem wirklich verführerischen Preis für GIGA-Leser.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

In Deutschland sind Balkonkraftwerke mit einer Solarmodulleistung von bis zu 2.000 Watt erlaubt. Ins Hausnetz dürfen 800 Watt eingespeist werden. Wenn ihr diese Vorgaben komplett ausreizen wollt, dann könnte das Solakon-Balkonkraftwerk etwas für euch sein, das aktuell nur 459,99 Euro kostet (bei Solakon anschauen). Inklusive Versandkosten kommt ihr auf 548,99 Euro.

Anzeige

Vor- und Nachteile des Balkonkraftwerks bei Amazon:

Leistung: Ihr bekommt mit 2.000 Watt die maximale Leistung für ein Balkonkraftwerk, das ihr selbst anschließen und vereinfacht anmelden könnt. Mehr geht in Deutschland aktuell nicht.

Flexibilität: Besonders für Menschen, die keine perfekte Südausrichtung haben, eignet sich so ein Set mit vier Solarmodulen. So könnt ihr über den Tag hinweg mehr Energie erzeugen.

Größe: Nicht nur die 500-Watt-Module an sich sind groß und schwer, ihr müsst auch Platz für vier Solarmodule haben.

Ihr bekommt mit dem Solakon-Balkonkraftwerk ein Komplett-Set. Dazu gehören vier bifaziale Solarmodule mit einer Leistung von 500 Watt. Dazu einen Growatt-Wechselrichter mit 800 Watt und alle nötigen Kabel zur Installation.

Anzeige

Was fehlt, ist eine Halterung. Da kommt es immer darauf an, wo ihr das Balkonkraftwerk befestigen wollt. Solakon bietet dafür auch Komplett-Sets an. Ihr könnt euch das System individuell konfigurieren – auch mit Speicher.

Warum ich Solakon-Balkonkraftwerk empfehle Ich habe gerade erst ein Solakon-Balkonkraftwerk bei meiner Schwester aufgebaut. Ich war über die Halterung und die sehr gute Dokumentation positiv überrascht. Vom Zusammenbau bis zur Installation ist alles genau erklärt und es sind alle Schrauben und Kabel dabei, die ihr braucht. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Peter Hryciuk

So finden wir die besten Schnäppchen