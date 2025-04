Strompreis soll deutlich sinken: So viel sparen Singles, Paare und Familien wirklich

Die GroKo hat sich in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, dass der Strompreis in Deutschland spürbar sinken soll. Es wurde auch schon ein konkreter Betrag festgelegt, mit dem ihr rechnen könnt. Wir haben nachgerechnet, wie viel Geld ihr pro Jahr wirklich spart.

Niedrigere Strompreise sollen Menschen entlasten

Die CDU und SPD wollen den Strompreis in Deutschland senken, um die Bürger, aber auch Unternehmen zu entlasten. Konkret soll es um 5 Cent pro kWh nach unten gehen. Das klingt im ersten Moment nach sehr wenig. Aufs Jahr gerechnet könnt ihr bei einem hohen Verbrauch in einer Familie jedoch ordentlich sparen.

Um die konkrete Ersparnis auszurechnen, haben wir den durchschnittlichen Stromverbrauch in Deutschland genommen. Damit kamen wir auf folgende Ergebnisse:

Single mit 1.500 kWh: Ersparnis von 75 Euro im Jahr

Ersparnis von 75 Euro im Jahr Paar mit 2.500 kWh: Ersparnis von 125 Euro im Jahr

Ersparnis von 125 Euro im Jahr Familie (3 Personen) mit 3.500 kWh: Ersparnis von 175 Euro im Jahr

Ersparnis von 175 Euro im Jahr Familie (4 Personen) mit 4.250 kWh: Ersparnis von 212,50 Euro im Jahr

Euer Verbrauch kann sich dabei sehr von den oben angegebenen Werten unterscheiden. Es macht allein schon einen Unterschied, ob ihr in einer Wohnung oder in einem Haus lebt. Bei Letzterem ist der Verbrauch höher. Es kommt außerdem darauf an, ob ihr euer Wasser mit Strom heizt. Das ist ebenfalls sehr teuer, und die Entlastung für euch ist dann höher.

Nutzt ihr wie ich ein Balkonkraftwerk und habt einen Jahresverbrauch von unter 1.000 kWh, dann spart ihr weniger. Wann genau die Reduzierung des Strompreises umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Wir werden euch informieren.

So könnt ihr eure Ersparnis selbst ausrechnen

Wenn ihr genau wissen wollt, wie viel Geld ihr sparen werdet, dann solltet ihr in eure letzte Stromrechnung schauen. Dort steht euer Jahresverbrauch drin. Diesen multipliziert ihr einfach mit 0,05 und erfahrt so, wie viele Euro im Jahr ihr durch die Erleichterung spart.

