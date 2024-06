Keine 12 Euro bei Amazon: Die schnelle Rettung für eure Apple Watch

Na, mal wieder vergessen die Apple Watch über Nacht aufzuladen und weit und breit weder Steckdose noch Ladekabel zu sehen? Mit einer kleinen Powerbank speziell für die Apple Watch habt ihr die Rettung immer in der Hosentasche. Aktuell gibt es die bei Amazon zum absoluten Schnäppchenpreis.

Der Apple Watch kann schon mal am Tag die Puste ausgehen. Mit der Veger Mini Powerbank habt ihr allerdings das notwendige Rettungspaket immer parat. Regulär kostet der Helfer in der Not knapp 20 Euro. In den Farben Schwarz und Weiß zahlt ihr aktuell bei Amazon aber nur 16,14 Euro. Wendet ihr dann noch den heute gültigen Coupon am Artikel an, spart ihr glatt 30 Prozent zusätzlich. Macht am Ende einen Hammerpreis von nur 11,30 Euro (bei Amazon ansehen).

VEGER Mini Powerbank für die Apple Watch Preis gilt nur mit 30-Prozent-Rabatt-Coupon am 27.06.2024. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.06.2024 08:53 Uhr

Veger Mini Powerbank für die Apple Watch bei Amazon

Aufgepasst: Der Coupon gilt nur noch am heute (27.06.2024) beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Wie lange jedoch der Sonderpreis in Höhe von 16,14 Euro an sich gilt, bleibt unerwähnt auf der Webseite von Amazon. Insofern lieber nicht zu lange überlegen.

Wer sich die Versandkosten sparen möchte, der sollte zudem ein Prime-Abo besitzen (30 Tage kostenlos testen). Alternativ einfach für mehr als 39 Euro in Gänze bei Amazon bestellen.

Kompakt und immer zur Hand. (Bildquelle: Amazon)

Geeignet ist die kompakte Powerbank (wiegt nur 48 Gramm) für alle bisher erschienenen Modelle der Apple Watch – von der Series 1 bis zu 9, inklusive der beiden Ultra-Varianten. Einfach aufs magnetische Ladepad positionieren und schon fließt der Strom. Mit einer Kapazität von 1.200 mAh lässt sich die Smartwatch von Apple laut Hersteller dann circa 1,08 Mal aufladen. In jedem Fall liefert der Helfer genügend Energie, um bis nach Hause zu kommen.

Witzig und nützlich ist sicherlich das integrierte USB-C-Kabel. Mit dem wird die Powerbank schnell geladen, entweder an einem passenden Netzteil, MacBook, Notebook oder auch an einer größeren Powerbank. Das Kabel geht nie verloren und ist immer zur Stelle.

Kein Schrott, sagen die Kunden

Doch was taugt die Veger Mini Powerbank wirklich? Auskunft darüber liefern die bisherigen Bewertungen der Käuferinnen und Käufer. Über 360 von ihnen vergeben im Durchschnitt 4,5 von maximal 5 möglichen Sternen. Bei genauer Betrachtung reicht es für 67 Prozent der Kunden für die volle Punktzahl. Ganze 21 Prozent ziehen nur einen einzigen Punkt ab. In Summe macht dies 88 Prozent mehr als nur zufriedene Nutzer. Gut zu wissen in diesem Zusammenhang: Erhältlich ist die Powerbank seit September letzten Jahres bei Amazon.