Reduziert bei Amazon: Wer ein iPhone hat, wird dieses Portemonnaie lieben

Verloren war gestern: Wer ständig auf der Suche nach seinem Portemonnaie ist, wird dieses Slim Wallet auf Amazon lieben. Die schicke Leder-Geldbörse besitzt einen integrierten AirTag-Halter, womit das Finden zum Kinderspiel wird. Dank 10-Euro-Gutschein machen Käufer aktuell ein echtes Schnäppchen.

Amazon verkauft Slim Wallet mit AirTag-Fach mit Rabatt

Für 47,49 Euro verkauft der Onlineriese ein schönes Slim Wallet von Lorzor mit integriertem AirTag-Halter. Das allein ist schon 21 Prozent günstiger als sonst, doch aktuell können Käufer dank 10-Euro-Rabattgutschein noch mehr sparen. Unterm Strich zahlt ihr nur noch 37,49 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – ein richtig gutes Schnäppchen. Wenn ihr ein Prime-Abo habt, müsst ihr zudem keine Versandkosten zahlen.

Slim Wallet mit AirTag-Fach Handgefertigt, aus Naturleder. Für bis zu 10 Karten und 10 Geldscheine, mit Münzfach, RFID-Schutz und AirTag-Fach. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.06.2024 16:13 Uhr

Die Slim Wallet besteht vollständig aus Naturleder und überzeugt durch handgefertigte Qualität. Die Verwendung von Naturleder verleiht jeder Geldbörse eine einzigartige Textur und Farbe, was sie zu einem echten Unikat macht.

Dank des schlanken und minimalistischen Designs misst die Brieftasche nur 9,6 x 6,5 x 2 cm und passt so problemlos in jede Tasche. Der praktische Pop-Up-Mechanismus ermöglicht es, Karten schnell und einfach herauszunehmen – ideal, wenn es an der Kasse, der Tankstelle oder im Restaurant mal schnell zugehen muss.

Trotz des schlanken Designs bietet das Wallet erstaunlich viel Platz. Bis zu 10 Karten und 10 Geldscheine kann das Portemonnaie aufnehmen und damit genug für Personalausweis, Führerschein und etwas Bargeld für den Notfall. Zusätzlich gibt es eine kleine Münztasche auf der Rückseite, die 3 bis 5 Münzen fasst. Damit bleibt alles gut organisiert, ohne dass die Geldbörse sperrig wird.

Ein integrierter RFID-Schutz verhindert zudem unerlaubtes Auslesen sensibler Daten. Damit haben Datendiebe keine Chance. Das integrierte AirTag-Fach ermöglicht außerdem im Notfall die Ortung des Portemonnaies.

Für wen eignet sich das Slim Wallet auf Amazon?

Mit 4,2 von 5 Sternen ist das Slim Wallet auf Amazon gut bewertet. Wer ein iPhone besitzt (AirTags sind nur mit dem Apple-Handy kompatibel), Leder liebt und seine klassische Geldbörse in Rente schicken möchte, findet hier eine schicke und schlanke Alternative, die sich mühelos wiederfinden lässt.

