Für 12,99 Euro bei Amazon: Wer jetzt noch bei Apple kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren

Schlüssel verschwunden, Rucksack vergessen oder Geldbörse verlegt? Apples AirTags helfen beim Wiederfinden – sind aber recht teuer. Günstiger geht es mit dem FineTrack von Ugreen. Bei Amazon gibt es die AirTag-Alternative aktuell für nur 14,99 Euro. Die benutzt das gleiche „Find My“-Netzwerk wie Apples Original und bringt sogar einige Zusatzfunktionen mit.

Wer verlegte Gegenstände schnell wiederfinden möchte, braucht einen zuverlässigen Bluetooth-Tracker. Der FineTrack von Markenhersteller Ugreen für 14,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) bietet vollen Zugriff auf Apples Find-My-Netzwerk – zu einem Drittel des Preises des Apple-Originals. Wer Prime abonniert hat, zahlt außerdem keine Versandkosten.

Mit einer cleveren Sicherheitskonstruktion und der Möglichkeit, Objekte mit bis zu fünf Familienmitgliedern zu teilen, hebt er sich von anderen günstigen Alternativen ab.

Für wen lohnt sich der Ugreen FineTrack bei Amazon?

iPhone-Nutzer, die eine kostengünstige Alternative zum originalen AirTag suchen

Familien mit Apple-Geräten, die Gegenstände gemeinsam tracken möchten

Android-Nutzer, da der Tracker ausschließlich mit Apples „Find My“-Netzwerk funktioniert

Ugreen FineTrack Statt 19,99 Euro. AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.04.2025 13:38 Uhr

Der Ugreen FineTrack ist eine Apple-zertifizierte Tracking-Lösung, die sich nahtlos in das bestehende „Find My“-Netzwerk integriert. Anders als bei vielen Drittanbieter-Trackern ist keine separate App erforderlich – der FineTrack wird einfach über die bereits auf dem iPhone vorinstallierte „Wo ist?“-App eingerichtet und verwaltet. Das macht die Einrichtung besonders einfach: Batterieschutz entfernen, iPhone in die Nähe halten, und schon erscheint automatisch ein Einrichtungsdialog.

Ein besonderes Sicherheitsmerkmal ist die UL4200A-Zertifizierung. Die soll es erschweren, dass Kinder die Abdeckung leicht öffnen und die Knopfbatterie versehentlich verschlucken – ein wichtiger Pluspunkt gegenüber manchen No-Name-Produkten. Gleichzeitig bleibt die CR2032-Batterie für Erwachsene problemlos austauschbar, wenn nach etwa 24 Monaten eine Warnmeldung auf dem iPhone erscheint. So lange beträgt circa die Lebensdauer.

Praktisch im Alltag ist die „Left Behind“-Erinnerung, die automatisch eine Warnmeldung auf dem Smartphone anzeigt, wenn man sich vom getrackten Gegenstand entfernt. So wird man beispielsweise gewarnt, wenn der Schlüssel zu Hause liegen bleibt oder der Rucksack im Café vergessen wurde. Der eingebaute Summer mit bis zu 80 dB Lautstärke hilft dann beim präzisen Auffinden in der unmittelbaren Umgebung. Ist das Objekt weiter entfernt, zeigt die „Wo ist?“-App den letzten bekannten Standort auf einer Karte an.

Einzig der Verzicht auf UWB ist ein kleiner Nachteil. Damit können Objekte nicht zentimetergenau aufgespürt werden, sondern lediglich metergenau. Für den Preis ist das aber zu verschmerzen, schließlich kostet ein einzelner AirTag bei Apple rund 40 Euro.

Mit 4,4 von 5 Sternen stößt die AirTag-Alternative bei Amazon-Käufer auf ein positives Echo. Insbesondere die einfache Installation wird gelobt.

Alternative im 4er-Set

Wer mehr als nur einen oder zwei Tracker braucht, kann bei Amazon auch das 4er-Set von Atuvos kaufen. Das gibt es aktuell reduziert für 29,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen).

